Author & Punisher - Krüller Chronique Krüller





Clairement,



Il fallait changer, muter une nouvelle fois. C’est désormais chose faite avec Krüller, Author & Punisher embrassant pleinement ses appétences pop que l’on sentait prêtes à émerger autrefois. Certes, l’amateur ne sera pas totalement surpris par cette nouvelle direction, plus accessible et accrocheuse. L’EP



Pourtant, quand vient l’heure de s’extasier, voilà que je me retrouve embêté. Embêté par ce déséquilibre dont Krüller ne se dépêtre jamais, alternant entre moments enivrants, riches de la personnalité de leur créateur à l’esthétique brutaliste et sensible, et instants aussi formellement bien faits que… plats. « Drone Carrying Dread » et le morceau-titre sont de parfaites introduction et conclusion, explosions de sentiments et peintures d’un décor mélancolique et dominateur ? « Incinerator » et « Maiden Star » frôlent l’écœurement avec leur accumulation de lignes mélodiques, pâmoison et glycémie, des titres excessifs pour qui ne goûte ni Deftones, ni Devin Townsend. « Centurion » et « Misery » rappelle la puissance de suggestion dont est capable Tristan Shone, cette bête surhumaine à force d’augmentations ? « Blacksmith » se révèle trop avide, passant de riffs faisant directement mouche à des déconstructions de moins en moins prenantes.



Comme une succession de tirs savamment coordonnés mais ne gardant pas toujours l’auditeur dans leur viseur, Krüller est de ces œuvres où l’expression « hit and miss » prend tout son sens. Le plus bel exemple est à trouver dans « Glorybox », reprise de Portishead aussi osée que réussie, mais où l’insertion dans cet album fait se demander si, à trop vouloir enchanter et marquer, Author & Punisher n’a pas passé au second plan la cohérence d’ensemble faisant le prix de ses œuvres antérieures (une réécoute de



J'ai le sentiment permanent d'être trop dur envers un artiste qui essaye – et parvient de nombreuses fois – de dépasser ses fondations industrielles pour emmener le genre plus loin, dessinant de nouvelles manières d'exploiter ses forces sans les dénaturer (le propos désabusé et passionné à la fois, toujours présent). Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'une telle œuvre, aussi gorgée d'influences diverses que de collaborateurs de premier choix (des membres de Tool en invités à mettre sur le sticker collé sur la pochette), aurait pu – dû – frapper avec plus de force qu'ici. Krüller, plus qu'en lui-même, rend curieux de la suite qui lui sera apporté, une suite que j'attends avec impatience. Ce qui, pour un projet sur lequel j'avais tiré un trait avec Beastland, est un petit succès, bien qu'insuffisant.

