Valais - Valais Chronique Valais

Comme on est rigolos dans le forum interne de Thrashocore, on s’est dit entre nous lorsque j’ai accepté de parler de ce groupe qu’une fois bien écouté je pourrais expliquer ce qu’il VALAIS ! Rohohoho ! Un autre a-t-il qu’on saurait alors si nous avions affaire à un roi du black metal ou juste à un VALAIS, et encore un autre a sorti une blague, mais je l’ai oubliée. Mais c’était fun ! On a ri, on a ri ! Certains en rient encore d’ailleurs ! Parce qu’ils n’ont pas encore posé leurs oreilles sur le premier album de l’Irlandais, ça c’est sûr. Ce ne sont pas des compositions pour passer un bon moment joyeux, et au contraire, elles nous plongent bien dans les Ténèbres.



Nous pouvions cependant nous en douter grâce à plusieurs indices. Déjà parce que VALAIS a été signé par Signal Rex, le label du sombre qui a proposé ORDEM SATÂNICA, VETALA ou encore IRAE ! Normalement, rien qu’avec l’énonciation de ces noms, les lumières s’éteignent d’elles-mêmes ! Ensuite, il y a le visuel de l’album, le fait qu’il n’y ait pas de line-up ou encore les pistes qui n’ont pas de nom mais juste une numérotation en chiffres romains qui mettent aussi la puce à l’oreille. Donc oui, VALAIS, c’est pas beau, c’est vilain, c’est laid ! C’est parfaitement logique de le trouver aux côtés des formations citées.



Son black metal est cru et dégoulinant, avec une production de bonne facture mais étouffée. Pas raw ! Etouffée. Les ambiances sont ainsi chaudes, brûlantes même. C’est ce black metal que l’on sait devoir écouter fort, mais que l’on met à un niveau sonore un peu inférieur de peur d’être complètement absorbé et de ne plus pouvoir s’en extraire. Mais alors que certains groupes ne misent que sur ces éléments et ambiances-là, VALAIS est malin et change par moment très légèrement de fréquence. Il ajoute ce qu’on n’attend pas, au risque d’être difficile à suivre. Il se permet ainsi tout un morceau au piano avec « II », très mélancolique au contraire de tout le reste et tout un autre à la guitare acoustique : « IV ». Il ajoute un côté bucolique à « I » avec à la fin des sons d’eau qui coule en forêt, il met des chœurs grégoriens sur « III » et se dit que des sons de cloches clôtureraient idéalement l’album à la fin de « V » !



Mais surtout, ce qui est le plus fréquent comme écart vis-à-vis de ses sonorités de base, ce sont de fortes influences BLUT AUS NORD ! Mais à un point très poussé, et très récurrent. Il y fait appel adroitement et efficacement, sans toutefois provoquer les mêmes sensations qu’avec les maîtres du style. Il lui manque sans doute un peu de charisme, et d’identité, pour réussir à être plus percutant. Du coup, ce premier court album de 37 minutes est une bonne plongée dans les Ténèbres, mais ne nous y fait pas patauger autant qu’on le souhaiterait. On en remonte finalement assez rapidement. Donc ça VALAIS moyennement le coup...

2022 - Signal Rex Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Valais

Black Metal - Irlande

nouveaute A paraître le 4 Mars 2022

écoutez I

II

III

IV

V

tracklist 01. I 02. II 03. III 04. IV 05. V

Durée : 36:51

