Depuis 2019 et la sortie de sa toute première démo qui n’avait pas manqué de faire parler d’elle, Sedimentum poursuit tranquillement et à son rythme son petit bout de chemin. C’est ainsi que les Canadiens se sont régulièrement rappelés à notre bon souvenir avec les sorties en 2020 et 2021 de deux splits. Le premier en compagnie de Phobophilic sur lequel je me suis déjà penché et le second aux côtés de Total Isolation dont il va être question aujourd’hui. D’ailleurs il est à noter que la suite devrait arriver sous peu puisque le groupe a annoncé il y a quelques jours avoir signé sur Me Saco Un Ojo et Memento Mori pour la sortie, cette année, d’un premier album évidemment très attendu. On a déjà hâte !



Paru en septembre 2021 sur le label néerlandais Seed Of Doom Records (Ænigmatum, Charnel Altar, Funeralium, Slimelord, Undergang...), cette collaboration se présente notamment sous la forme d’un modeste 7" (il existe également une version cassette) limité à 300 exemplaires et proposé dans deux couleurs différentes. Avec un titre inédit par face et par groupe, cette réunion s’avère évidemment de courte durée. Néanmoins et histoire de donner tord à certains, celle-ci se montre extrêmement qualitative avec probablement deux des meilleurs morceaux jamais composés par Total Isolation et Sedimentum.



C’est à leurs confrères canadiens de Total Isolation que revient la tâche ingrate d’ouvrir les hostilités. Formé en 2014, le groupe ne s’est fait connaître que cinq ans plus tard avec la sortie en 2019 de sa première démo intitulée Winfield. Parue tout d’abord sur Bandcamp, celle-ci s’est rapidement vu éditée au format cassette par Desert Wastelands Productions puis Seed Of Doom, deux labels décidément toujours dans les bons coups. À l’époque, je dois vous avouer que je n’avais pas été particulièrement renversé par ces six compositions et que de fait j’avais rapidement choisi de laisser de côté ces jeunes canadiens pour m’intéresser à autre chose. La sortie de ce split et la découverte de "Vomiting Pit Of Fog" m’a permis de me rappeler qu’il était bon de ne jamais rester sur ses acquis et de parfois redonner une chance à ce qui de prime abord ne nous avait pas plu outre-mesure... Car une chose est sur, sans bouleverser le petit monde du Death Metal, Total Isolation avance ici de sérieux arguments pour convaincre. Servi par une production parpaing qui au-delà de ces quelques secondes d’introduction inquiétantes va venir nous écraser le visage contre le mur, les Canadiens nous embarque avec eux pour six minutes d’un Death Metal caractérisé par une lourdeur et des mid-tempos particulièrement écrasants auxquels vont venir s’ajouter un certain sens du groove (0:35), deux ou trois accélérations bien senties (à 3:11 et 4:22), quelques dissonances rappelant la scène Noise / Hardcore des années 90 / 2000 (tous ces larsens qui fusent ça et là) ainsi qu’une petite touche mélodique bienvenue (1:08, 2:00 et 4:57). Bref, rien de bien sorcier mais une belle démonstration de force malgré tout et qui d’ailleurs à titre personnel me donne envie de revisiter cette première démo quelque peu snobée…



Sur la face B, Sedimentum n’entend pas se laisser impressionner. Si la production se montre plus brute et cradingue que celle de ses compatriotes, la punition n’en est pas moins sévère pour autant. Fidèle à leur formule de toujours, les Canadiens nous rappellent pourquoi nous étions nombreux à nous être emballés à la découverte de leur première démo. Certes, le groupe originaire de la ville de Québec n’a lui non plus rien inventé mais les garçons possèdent la talent et le sens de la formulation qui au moment de faire les comptes font toute la différence. Bouclé en un petit peu plus de quatre minutes, "Mollisonia Plenovenatrix" (pour ceux que cela intéresse, il s’agit d’un ancêtre des araignées et des scorpions évoluant il y a environ 500 millions d’années) ne va pas faire dans la dentelle. Après la lourdeur de leur cousin de Total Isolation, les Canadiens choisissent à l’inverse d’y aller franco à coups de blasts soutenus (miam miam cette caisse claire qui claque comme je l’aime) et autres séquences à base de tchoula-tchouka. Arrivé à mi-parcours (aux alentours de 1:29), Sedimentum va choisir de lever le pied histoire d’apporter tout de même un soupçon de relief à l’ensemble avant de repartir de plus belle le temps d’une dernière secousse bien sentie. Un exercice qu’il réitérera également sur la fin avec en sus un peu de groove putride qui va bien. Enfin l’ensemble s’accompagne d’un riffing particulièrement abrasif et infernal (merci les quelques leads démoniaques) et d’un growl profond et rugueux. Bref, c’est la teuf !



Si vous ne l’avez pas encore compris, les splits, peu importe le format, ne doivent plus être considérés comme cet ersatz inutile constitué de face B précédemment recalées… Certes, il y aura toujours quelques exemples de collaborations en tout point inutiles mais dans l’ensemble, les groupes qui se prêtent à l’exercice le font avec passion et livrent bien souvent des titres dignes de figurer sur l’un de leurs albums. Bon, en l’occurence, que ce soit pour Total Isolation ou Sedimentum, on attend toujours ces albums mais en l’état, "Vomiting Pit Of Fog" et "Mollisonia Plenovenatrix" pourraient y trouver leur place sans rougir de quoi que ce soit. Bref, c’est court, certainement trop cher pour seulement dix minutes de musique mais peu importe le nombre d’écoute, ça défonce toujours autant. Moi, j’ai choisi mon camp !

