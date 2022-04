Fåvnesbane - Reipherder Chronique Reipherder

Projet international mené par Beorhtan d’Øksehovud (Norvège) et The Astral Serpent aka Granheim de Blutumhang et Crucifixion Bell (États-Unis), Fåvnesbane est un jeune et mystérieux duo dont la discographie se limite aujourd’hui à un premier album intitulé Reipherder. Paru en juin 2021, celui-ci fût tout d’abord disponible au seul format cassette grâce au label Nithstang Productions (Ancient Necromancy, Ceremonial Crypt Desecration, Mäleficentt, Nächtlich, Talmas...) avant de se voir proposer en début d’année une édition vinyle (hors de prix ici en Europe) grâce au concours du label américain Ixiol Productions (Covetous, Eichenwald, Eerified Catacomb, Fables, Trhä...).



De cette union impie est née l’idée d’un projet Black Metal (no shit, Sherlock!) à la fibre Post-Punk plus ou moins évidente. Un moyen pour les deux protagonistes derrière ce projet d’aller vers de nouvelles sonorités tout en restant bien évidemment très proches de ce à quoi ils nous ont déjà habitué par le passé. De fait, n’attendez pas vraiment de Reipherder qu’il bouleverse votre vision du Black Metal d’autant plus que les accointances Post-Punk évoquées plus haut ne sont pas toujours si évidentes que cela.



À l’instar des quelques projets dans lesquels évoluent Beorhtan et The Astral Serpent, ce premier album de Fåvnesbane est servi par une production lointaine et étouffée qui donne à l’ensemble un caractère fantomatique assez saisissant. Néanmoins et à la différence de tout un tas d’autres formations aux productions beaucoup plus faméliques, on y trouve ici une certaine rondeur probablement amenée par cette basse parfaitement audible et naturellement indissociable de tout projet souhaitant s’acoquiner comme il se doit avec ce genre de sonorités Post-Punk. Résultat des courses, malgré son caractère distant, la production de Reipherder se caractérise par un véritable sens de l’attaque et un vrai dynamisme qui rendent l’écoute particulièrement agréable et l’immersion finalement plus facile qu’il n’y paraît (pour les oreilles déjà habituées à ce genre de production dépouillée et lointaine).

Une production au service d’un Black Metal qui effectivement cherche quelque peu à se démarquer à travers une couleur Post-Punk subtile mais néanmoins indéniable. Car à la différence d’un Lamp Of Murmuur qui le temps d’un Submission And Slavery n’avait pas hésité à mettre les pieds dans le plats, affichant aux yeux et aux oreilles de tous son amour indéfectible pour The Sisters Of Mercy et plus globalement les scènes Goth et Post-Punk anglaise et américaine, Fåvnesbane a choisi de faire preuve de davantage de discrétion. À tel point que cet héritage n’est d’ailleurs pas nécessairement évident à déceler de prime abord... Aussi, outre cette basse dominante dont les vibrations sensuelles rappellent le caractère viscéral et organique de cette musique faite pour danser la mine abattue, ces accointances vont ici se manifester par le biais de riffs au son plus clair (l’entame de "Virtues Of The Ornamented Blade" ou bien encore un peu plus plus loin à compter de 5:10), d’une batterie entêtantes aux patterns rythmés et répétitifs ("Virtues Of The Ornamented Blade" et son rythme chaloupé, "Ethereal Fields Of Enchanted Blood") et de mélodies et d’atmosphères grises et mélancoliques ("A Shimmering Throne In The Shadow Of The Master" à partir de 5:52, "Virtues Of The Ornamented Blade" à 4:23, celle de "A Storm Of Gilded Spears" qui court sur presque l’intégralité des sept minutes du morceau, "Ethereal Fields Of Enchanted Blood" à 2:37). Bref, tout cela reste assez succinct et léger mais suffisant pour y voir une véritable attention. Le groupe aurait très certainement pu jouer un peu plus ouvertement la carte Post-Punk mais en l’état tout ceci s’avère déjà particulièrement engageant.

Car, ne l’oublions pas, ces éléments se conjuguent à une interprétation Black Metal primitive et souvent radicale (mais pas que…) marquée par de nombreuses accélérations soutenues ("A Shimmering Throne In The Shadow Of The Master" à 3:40, "Virtues Of The Ornamented Blade" à 1:40, "A Storm Of Gilded Spears" mené bon train du début à la fin, "Ethereal Fields Of Enchanted Blood" à 2:12), un riffing froid, décharné et sinistre et un chant diffus et extrêmement saturé que Fåvnesbane a choisi de mettre particulièrement en avant quitte à prendre parfois beaucoup de place. Entre ces sonorités Post-Punk plus ou moins subtiles et ces passages nettement plus frontaux, le duo prend également le temps de développer quelques séquences plus aériennes et atmosphériques à l’image des deux premières minutes de "A Shimmering Throne In The Shadow Of The Master" mais aussi et surtout de l’instrumental "Kanossagang & Vandresagn" qui offre ici un petit trou d’air bienvenu ou bien encore le temps d’un titre mid-tempo sinueux, dissonant et écorché - le torturé "Fordums Prakt" - pour conclure cet album en beauté…



Si je n’aurai pas craché sur un parti-pris plus marqué de la part du duo, Fåvnesbane propose néanmoins avec Reipherder un premier album fort sympathique qui passé la découverte s’impose grâce à sa dynamique, ses nuances, sa personnalité et une efficacité évidente. Certes, comme la majorité des groupes chroniqués ici sur Thrashocore, ces derniers n’inventent rien et se contentent de reprendre à leur compte des formules ayant fait leurs preuves depuis un moment déjà mais en l’état il y a là matière à y trouver son compte. Une chose est sûre, parmi la pléthore de projets étiquetés "Raw Black Metal" à voir le jour ces dernières années, ceux menés par Beorhtan et The Astral Serpent sont assurément parmi les plus intéressants. À suivre donc...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE