Non Est Deus - Impious Chronique Impious

Enfin le one man’s band allemand NON EST DEUS va percer ! Il lui aura fallu trois albums pour avoir une meilleure visibilité. Le premier album était sorti en 2018, d’abord uniquement sur Bandcamp en janvier puis édité à 100 exemplaires en décembre chez l’Italien A Pile Of Grave Records. Le deuxième avait eu moins de chance et n’avait profité que d’une sortie en autoproduction, en 2019. Et bien trois ans après Impious est carrément proposé par Avantgarde Music (et oui, encore un Italien) ! Bon, c’est en coproduction avec le label finalement créé par le monsieur derrière NON EST DEUS, Noise, mais c’est une toute autre exposition qui lui est promise. Bon, par contre, il faut avoir compris que le label Avantgarde ne flashe pas toujours sur des groupes avant-gardistes.



S’il fallait trouver un label avec un nom qui colle aux ambiances de cet Allemand, ce serait peut-être « CoOl and SiMplE Records ». Oui, parce que NON EST DEUS est cool et simple. Son black metal cherche juste à être efficace et il va droit au but. Ne serait-ce que pour la thématique ! Anti-religion et critique frontale sans nuances : « Burn It Down », « Fuck Your God », « Christraping Polka ». C’est clair n’est-ce pas ! Pareil pour l’exécution. Les vocaux sont démoniaques et blasphémateurs, et ils aiment répéter 100 fois les mêmes mots dans des refrains faciles à mémoriser. Sûr que tout le monde criera avec eux « SAVE US » dès la deuxième écoute du titre du même nom ! C’est CoOl.



CoOl comme les mélodies très claires et ultra envolées. Car si on est démoniaque, on est avant tout content et fier de l’être. Au point de sautiller continuellement tout au long de l’album. Des riffs envolés presque joyeux ! Ce n’est pas nécessairement nouveau et on se souvient même des vieux CATAMENIA, voire de DARK FUNERAL qui ont toujours eu ces effets « coups de pied au cul ». Et ça fonctionne super bien sur l’ensemble des 8 morceaux. On se sent vraiment pousser des ailes, et on a envie de faire le foufou pendant 40 minutes. Le top, c’est peut-être même quand des sons maléfiques sont ajoutés, comme sur le début de « Flagelletion » avec le service d’un prêtre ponctué par des coups de fouet ! « Tchac ! Tchac ! Prends ça, mécréant ! ».



On pourrait croire que je suis un poil moqueur, mais en fait ça m’a fait du bien d’écouter cet album. Il est simple dans son approche, mais du travail pour arriver à ce résultat. Avoir ainsi des mélodies cavalcades qui fonctionnent, ça ne sort pas d’un chapeau magique. Alors tous ceux qui aiment le black metal malicieux devraient aller essayer !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Avantgarde Music Black Metal Malicieux notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Non Est Deus

Black Metal Malicieux - Allemagne

nouveaute A paraître le 4 Mars 2022

écoutez Save Us

tracklist 01. Save Us 02. Burn It Down 03. Fuck Your God 04. Hexenwahn 05. Flagellation 06. Christraping Polka 07. Celebrate the Selfdestruct 08. The Ascension

Durée : 39:07