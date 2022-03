Dark Funeral - We Are the Apocalypse Chronique We Are the Apocalypse

DARK FUNERAL ! J’aime bien ce dessin parce qu’il est détaillé tout en restant sobre. Le groupe ne l’a pas toujours été, aimant toujours être plus satanique que Satan lui-même. J’aime bien aussi les différentes nuances de bleu. D’autant qu’elles rappellent évidemment le travail de Necrolord, qui avait accompagné les débuts du groupe en réalisant la pochette de Vobiscum Satanas, fait par Guerilla Art) alors que sur les trois suivants c’est le rouge qui avait pris le pouvoir, faisant crépiter les flammes de l’enfer grâce aux mains diaboliques de l’Italien Morbid. Il a par la suite travaillé pour MAYHEM au fait. Pour l’album d’aujourd’hui, We are the Apocalypse, c’est une nouvelle fois une pointure qui a fait parler son talent, en la personne du Brésilien Marcelo Vasco. On lui doit également des pochettes pour SLAYER (Repentless), BORKNAGAR, 1349, MACHINE HEAD… Une valeur sûre donc pour accompagner le retour de DARK FUNERAL après 6 ans d’attente !



Mais d’ailleurs, où en est le groupe culte ? D’un point de vue du line-up déjà, il ne reste plus qu’un seul membre des origines, le guitariste Lord Ahriman. Bon, il a plus ou moins toujours été le vrai visage de la formation et ses plus anciens comparses ont quitté le navire très tôt Niko Kaukinen et Draugen était partis avant même le premier album, puis Themgoroth et Equimanthorn n’ont été membres que jusqu’en 1995, et Blackmoon jusqu’en 1996… Ce dernier s’est d’ailleurs suicidé en 2013… Du coup, le membre actif le plus longtemps ancien après Lord Ahriman n’est là que depuis 2003 et c’est papy Chaq Mol, Le guitariste de 56 ans ! Il y a ensuite au chant, pour le deuxième album d’affilée, le chanteur emblématique de GRÁ : Heljarmadr, avec une voix toujours aussi chaleureuse et implacable. Et enfin il y a deux têtes toutes deux débarquées en 2018 : Jalomaah à la batterie, et Adra-Melek à la basse. Lui, il a joué dans les années 90 pour THERION et par la suite pour GRAVE... Voilà, ce sont les 5 membres actuels, longue vie à eux Passons à l’album.



We are the Apocalypse arrive donc 6 ans après DARK FUNERAL était encore au sommet de son art, mais il rassurait sur les intentions. Le clip en lui-même était un peu too much, mais fidèle à ce que tout le monde attend de lui : du spectacle. Car comme le disent les mauvaises langues : « ça pose pas mal DARK FUFU ! ». Oui mais bon… c’est nos bons vieux vétérans de DARK FUNERAL, alors on accepte ! On les connaît bien et on sait que ce n’est pas du sérieux. Ils jouent avec l’imagerie et ils en font des tonnes. C’est aussi leur personnalité...



Le deuxième titre sorti en avance a été « Nightfall », et entre nous, c’est peut-être bien celui qui, après avoir écouté le reste, m’a le plus botté de tout l’album. La rage est là. Le morceau dévaste tout avec des cavalcades sans fin, avec des riffs entraînants, avec le cri « Nightfall » qui résonne longtemps dans les oreilles. C’est très jouissif comme morceau ! Et puis enfin c’est « Leviathan » qui a été dévoilé juste avant la sortie de l’album. Un morceau qui montre un peu plus de nuances : il débute et finit par une guitare acoustique, il est coupé par un léger break, ses riffs ont un petit accent oriental... oui, petit... petit. Tellement petit qu’on va me dire que je suis le seul à y croire, rahahaah !



Trois morceaux qui font du bien, mais bonne nouvelle cependant, ils ne sont pas nécessairement meilleurs que les 6 restants, qu’il faudra découvrir sur l’album. Le niveau est particulièrement homogène sur cet album, et l’on retrouve DARK FUNERAL tel qu’on l’espérait. Lui-même n’essaie même pas de se renouveler ou de nous surprendre. Il joue ce qu’il a à faire et on est content d’avoir notre ration ! Il met de bonnes baffes, il a une énergie très contagieuse, et il remplit donc son contrat : nous tirer vers le haut avec des compositions endiablées qui boosteraient les morts ! Pas de déception, et même des riffs qui font ultra plaisir, dans la voie tracée depuis maintenant des décennies ! Visuel très engageant pour le 7ème album des malfaisants Suédois de! J’aime bien ce dessin parce qu’il est détaillé tout en restant sobre. Le groupe ne l’a pas toujours été, aimant toujours être plus satanique que Satan lui-même. J’aime bien aussi les différentes nuances de bleu. 