Depuis le début de ses activités en 2018, le label Desert Wastelands Productions s’est toujours montré particulièrement fiable. La preuve, nous avons ici à Thrashocore couverts quelques unes des sorties du label du Nouveau-Mexique avec à chaque fois un enthousiasme des plus sincères (Charnel Altar, Flesh Rot, Tribal Gaze, Fluids, Vile Apparition, Miscreance...). Voilà pourquoi je n’ai pas rechigné à me lancer à la découverte du premier EP de Putrid Tomb même si l’artwork particulièrement à l’ancienne de monsieur Brad Moore (Argus, Morpheus Descends, Tomb Mold, Worm...) a également beaucoup joué dans la balance.



Formé en 2019 à San Diego sous l’impulsion de Kian Abulhosn (chant, basse, batterie) et Juan Cabanas (guitare), Putrid Tomb va très vite se mettre en ordre de marche avec la sortie la même année de sa première démo deux titres intitulée Consuming The Diseased. Une parution passée ici sous silence mais qui néanmoins avait su attiser ma curiosité à l’époque puisque celle-ci avait justement été éditée au format cassette par Desert Wastelands Productions avec pour l’occasion un artwork heureusement revu et corrigé. Depuis, le groupe californien a malheureusement dû essuyer quelques revers avec notamment de nombreux changements de line-up. À ce jour, Putrid Tomb ne semble être désormais l’affaire que d’un seul homme, le jeune Kian Abulhosn qui du haut de ses dix-neuf ans doit probablement à l’heure qu’il est chercher à rameuter du monde dans son camp.



Paru en septembre 2021, ce EP éponyme va également bénéficier ce mois-ci d’un pressage européen grâce au concours du label polonais Morbid Chapel Records (Congenital Deformity, Koffin, Seraphic Entombment, Vaamatar, Wharflurch et j’en passe). Une sacrée bonne nouvelle étant donné la flambée des frais de port, taxes et autres frais de gestion en tout genre (merci La Poste)...

Pour cette sortie, c’est en duo qu’a opèré la formation californienne avec bien évidemment Kian Abulhosn dans le line-up mais également un certain Marc Novoa (Desecation) aujourd’hui parti vers de nouvelles aventures. Ensemble, les deux garçons ont accouché de ces cinq nouvelles compositions dont ils ont confié le mixage à Ethan Camp (Caustic Wound, Mephitic Corpse, Mortiferum, Warp Chamber...) et le mastering à Dan Lowndes que l’on ne présente plus. Enfin pour marquer le coup, Putrid Tomb a également invité quelques copains à pousser la chansonnette. On note ainsi les participations d’Alex Sisko (Desecation) et Max Hoffman (Mordom) sur "The Reanimator".



Alors que trouve-t-on exactement sur ce premier EP ? Pour commencer, outre ces cinq compositions, ceux qui feront l’achat de celui-ci au format CD y découvriront en guise de bonus une reprise du "Unholy Prophecies" des Suédois de Necrophobic (titre initialement présent sur une compilation cassette éditée par le magazine suédois Noxious Ruin). Aussi plaisante soit-elle, celle-ci ne doit pas pour autant vous tromper sur le contenu de ce disque qui s’oriente tout de même beaucoup plus du côté des Etats-Unis (et notamment la côte est) que de Stockholm... En effet, passé cette étrange introduction aux allures de film de science-fiction des années 50, les Californiens embrayent sans attendre sur un Death Metal à l’ancienne évoquant notamment les premiers albums de Cannibal Corpse (période Tombs Of The Mutilated) et Suffocation. Pour donner cette impression, Putrid Tomb a fait le choix d’une production dépouillée mais lisible avec notamment des guitares granuleuses sans être trop épaisses, une basse discrète mais néanmoins présente et une batterie sèche et sans artifice. Un parti-pris qui fonctionne particulièrement bien et rappeler de bons souvenirs à tous ceux qui étaient là aux débuts des années 90 à la sortie de Tombs Of The Mutilated et Effigies Of The Forgotten...

Des deux, le duo a hérité de ces fulgurances thrashisantes simples mais toujours aussi efficaces ("Heaven's Gate" à 3:57, le début de "Afterbirth" puis un petit peu plus loin à 2:17), de ce groove fatal qui devrait en faire chalouper plus d’un ("Heaven's Gate" à 0:37, 2:54 et 3:18, "Afterbirth" à , 3:07, "The Reanimator" à 0:43 et 2:01, "Putrid Tomb" à 2:32...), de ces changements de plans épileptiques (particulièrement flagrant sur l’excellent "The Reanimator"), de ces accélérations brutales ("Heaven's Gate" à 1:22, "Putrid Tomb" à 2:51) et de ce riffing nerveux et technique qui la plus part du temps n’a de cesse de tricoter... Bref, une formule qui a largement fait ses preuves et que le duo californien déroule ici à la perfection. À cela, on peut également ajouter quelques passages plus lourds évoquants un certains Incantation, notamment sur "Heaven's Gate" à 4:33, "Afterbirth" à 1:19 ou "Putrid Tomb" des premières secondes jusque’à 0:58 et de 3:51 à 5:06, la présence d’un interlude acoustique qui après la sérieuse mise au point effectuée sur "The Reanimator" va faire du bien par où il passe et enfin tout un tas de solos et autres leads bien sentis qui vont amener avec tout de même un brin de frénésie un soupçon de mélodie à l’ensemble...



Si ce n’était donc pas encore très clair pour vous, je réitère ici en guise de conclusion mon enthousiasme non-feint à l’égard de Putrid Tomb. Être capable d’accoucher à dix-neuf ans de telles compositions me laisse rêveur et surtout optimiste quant à l’avenir de cette jeune formation si tant est que Kian Abulhosn réussisse un jour à stabiliser son line-up. En attendant, quiconque porte aujourd’hui en haute estime les débuts de Cannibal Corpse, Suffocation et dans une moindre mesure Incantation se doit de poser au moins une oreille sur le Death Metal des Californiens qui sans originalité aucune mais avec alors beaucoup d’efficacité vous feront passer ici un très agréable moment. Assurément l’un des meilleurs EPs de 2021. Vous voilà prévenus !

2021 - Desert Wastelands Productions Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Heaven's Gate (05:31) 02. Afterbirth (03:58) 03. The Reanimator (04:29) 04. Comatose (Soul Psychosis) (01:24) 05. Putrid Tomb (06:14) 06. Unholy Prophecies (Necrophobic Cover) (05:36)

Durée : 27:19

line up Kian Abulhosn / Chant, Guitare, Basse, Batterie

Marc Novoa / Guitare, Chant

parution 22 Septembre 2021

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

