Expurgo / Pharmacist - Entropic Breath / Unstoppable Lymphatic

Six titres bouclés en huit minutes et trente-neuf secondes, voilà ce que nous réserve ce split entre Expurgo, formation brésilienne en activité depuis déjà plus de vingt ans et Pharmacist, vrai/faux duo japonais que je ne devrais plus avoir à vous présenter. Intitulé Entropic Breath / Unstoppable Lymphatic Liquefaction, celui-ci est paru en décembre 2020 sur Psychocontrol Records (Agathocles, Excruciating Terror, Lycanthrophy, Nak’ay, Rot...) sous la forme d’un 7" limité à trois cents exemplaires. Une édition rapidement sold out à laquelle a succédé onze mois plus tard une sympathique et providentielle version CD 3" grâce au concours du label tchèque Bizarre Leprous Production.



Ce sont les vétérans d’Expurgo qui vont ouvrir la danse. Quatre minutes et trente-huit secondes, c’est le temps qu’il va leur falloir pour boucler l’intégralité de leurs cinq compositions parmi lesquelles une reprise de Nasum ("The Masked Face") affichée à près de deux minutes. Je vous laisse donc faire les mathématiques et la déduction qui s’en suit... C’est bon, vous l’avez ? Si ce n’est pas le cas, oui, c’est bien de Grindcore dont il va être question ici avec les Brésiliens. Un Grindcore tout ce qu’il y a de plus scolaire mais un Grindcore d’une grande efficacité qui ne s’embarrasse d’aucune fioriture ou presque (exception faite de ce sample servant d’introduction à "The Same Old Fears"). N’étant en ce qui me concerne pas du tout familier avec la musique d’Expurgo, je dois avouer que je m’attendais à un Grindcore version sud-américaine, c’est à dire bien cradingue et bancale. Finalement il n’en n‘est rien puisque le groupe propose une musique d’excellente facture rappelant évidemment Nasum mais également Phobia. Bref, pas l’temps d’niaiser ici puisque c’est pied au plancher, les potards dans le rouge, qu’Expurgo nous sert la soupe. Riffs Punk à trois notes passés à la moulinette Grindcore, accélérations explosives et particulièrement intenses, joutes verbales entre growl arraché et véhément et voix beaucoup plus criarde mais tout aussi énervée, breaks taillés pour briser des nuques, etc. Le tout est servi par le biais d’une production abrasive et dépouillée soulignant à la perfection l’intensité du propos tenu par ces Brésiliens sans pitié (on note cependant une légère différence de son entre les quatre titres d’Expurgo et leur reprise des Suédois). Bref, rien de bien nouveau mais une chouette (bien qu’un peu courte) leçon de Grindcore pour un groupe à creuser.



Passé ces quelques minutes particulièrement intenses et musclées, Pharmacist va ensuite prendre le relai avec "Unstoppable Lymphatic Liquefaction", seule contribution à cette brève collaboration. Comme on pouvait s’y attendre, le duo japonais n’a pas souhaité aller voir ailleurs ni même sortir un tant soit peu de sa zone de confort. On va donc retrouver tout (ou presque) ce qui fait le charme du Goregrind chirurgical des Japonais à commencer par cette batterie très certainement synthétique, cette production épaisse et toujours très étouffée, ces riffs putrides et incisifs, ces subtiles pointes mélodiques, ce growl barbouillé et incompréhensible, ces accélérations abrutissantes avec notamment cette caisse claire qui claque claque claque claque claque et enfin quelques passages et autres changements de plans moins soutenus histoire d’apporter tout de même un soupçon de relief. Néanmoins, si vous comptez parmi les fins connaisseurs de Pharmacist, vous avez sûrement remarqué qu’il manque quelque chose à cette longue liste que je viens d’énumérer en comparaison des sorties les plus récentes du groupe. Eh oui, pas de solo mélodique ici puisqu’à l’époque de cette sortie, Andrew Lee (Azath, Ripped To Shred...) n’était pas encore sollicité comme il le sera un petit peu plus tard par Kyrylo Stefanskyi. On reste donc sur une première version de Pharmacist, plus brute de décoffrage et donc également moins « accessible » qu’aujourd’hui (production plus équilibrée, apport mélodique non négligeable). Rien de rédhibitoire si vous aviez déjà succombé aux premières sorties du groupe mais à prendre toutefois en considération s’il s’agit là de votre introduction à l’univers clinique bien qu’un poil hermétique de Pharmacist.



Si "Unstoppable Lymphatic Liquefaction" n’est pas forcément le titre le plus incontournable proposé à ce jour par Pharmacist (et cela toutes sorties confondues), celui-ci reste néanmoins de très bonne facture et ne devrait pas manquer de satisfaire à l’appétit des amateurs de Goregrind et autres groupes de Death Metal experts en anatomie humaine et autres pratiques cliniques. Quant à Expurgo, eh bien il s’agit là d’une bonne petite découverte, certes expéditive, mais néanmoins très intéressante pour qui aime son Grindcore simple, efficace et sans chichi.

