Bilwis - Pan Chronique

BILWIS est sorti ! Bon... L’attente a été raisonnable depuis le premier EP, chroniqué il y a un peu plus d’un an ici, mais j’étais impatient parce que j’avais été complètement conquis. Conquis à tel point qu’il avait presque eu la note maximum : 4.5/5. Qu’est-ce qu’il lui manquait ? Eh bien au début je pensais qu’il lui manquait surtout du temps. Plusieurs mois sont généralement nécessaires pour vérifier et confirmer la valeur finale d’une pépite et pour lui attribuer le top des sésames. Mais en découvrant Pan, j’ai compris que le 4.5 n’allait pas être changé, parce que sa production est meilleure, et que j’ai senti que l’EP aurait pu être encore meilleur s’il en avait lui aussi bénéficié. Ah oui, une nouvelle étape a été franchie dans le son, et donc dans l’efficacité, de ces 8 nouvelles compositions.



Et cette impression s’impose dès le début de l’album. Le ton est donné sur BILWIS parvient à mêler la hargne à la douceur, à les faire se suivre ou alors à les ajuster délicieusement. Le black metal atmosphérique de l’Allemand ne peut alors que charmer et conquérir. Les oreilles dans un premier temps, le cœur ensuite. Car c’est véritablement magnifique, et très intelligent. Je suis personnellement bouleversé comme je peux l’être avec NARGAROTH ou BILSKIRNIR, les compatriotes germaniques de ce one man’s band.



Le talent de BILWIS est de maintenir un haut niveau d’agressivité avec des vocaux principaux masculins qui ne montrent jamais de signes de faiblesse, tout en faisant appel à des claviers, à des vocaux féminins ou encore à des samples de sons de la nature. Très souvent ces éléments polissent trop la musique d’un groupe, et risquent de les rendre doux et inoffensif. Jamais sur cet album. Ils représentent beaucoup de clarté, mais ils sont comme celle de la foudre, qui ne fait qu’illuminer des scènes désolantes lors d’un orage puissant. La magie opère et c’est tout simplement beau, et encore plus sur « Der Mond am Himmel », morceau qui m’a tellement séduit que je l’ai écouté jusqu’à l’épuisement plusieurs jours d’affilée. Et puis il y a le long morceau qui clôt l’album, « Pan », qui est aussi très touchant, dans un rythme plus lent, avec une atmosphère propice à l’introspection. Il fait 16 minutes, mais c’est surtout parce qu’à partir de sa moitié il se transforme en un instrumental triste, et d’une mélancolie contagieuse. Très belle fin d’album qui termine même avec les rires d’une enfant. Mais ils sont présentés de telle manière qu’ils donnent l’impression qu’ils ne sont que des réminiscences d’un temps perdu. Au contraire, « Wieland » met l’accent sur l’agressivité et se montre plus déchaîné que le reste, débouchant même sur des solos de guitares qu’on n’attendaient pas, et qui montrent que le musicien derrière le groupe est assez malin pour sortir de la technique uniquement quand il sent que cela apporte quelque chose à son propos. Excellentes cavalcades !



2022 - Northern Silence Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bilwis

Black Metal Atmosphérique - 2020 - Allemagne

nouveaute A paraître le 11 Mars 2022

écoutez Wassermann

tracklist 01. Sagenwelt 02. Wassermann 03. Schlafes Bruder 04. Azrael 05. Der Mond am Himmel 06. Wieland 07. Walpurgisnacht 08. Pan

Durée : 51:21

voir aussi Bilwis

Sagenwelt (EP)

2021 - Northern Silence Productions

