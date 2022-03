Eibon - Eibon Chronique Eibon (EP)





Eibon me manque et, logiquement, je me console en réécoutant ce qu’il a pu créer. Ainsi me suis-je replongé dans cet EP, écoutant ses vingt minutes avec un plaisir renouvelé bien qu’un brin nostalgique, celle d’une époque où le doom s’autorisait à être innovant et personnel, inscrit dans son temps sans honte (suis-je le seul à déplorer que cette vague old school essentialise tout ce qu’elle touche ?). Un EP sur lequel Eibon montre, pour la première fois, l’étendue de son identité, préparant la claque que reste



Tout cela est déjà présent sur « Asleep and Threatening », premier titre qui déboussole de caractère et de riffs froids comme ce paysage fatal et enneigé habillant l’œuvre. Si l’on pouvait penser lors du split avec Hangman’s Chair à un groupe prenant sa source chez Cathedral et Electric Wizard, Eibon s’affiche ici en monstre prêt à déployer son ombre sur les terres âpres et battues par le vent du doom. Ce qu’appuie davantage « Staring at the Abyss » avec son psychédélisme se mêlant à un raffinement brut, la voix carnassière de Georges Balafas en guise de fil rouge.



