Bon… Est-ce que ça vaut encore le coup HELL MILITIA sans Meyhnach au chant ? Ah si, on peut se poser la question, parce que l’ancien maître des Légions Noires était l’un des premiers membres de cette unité française, et il avait officié sur les trois premières sorties. Alors ne plus le voir sur la quatrième, cela pouvait inquiéter. Ce n’est d’ailleurs pas le seul à manquer à l’appel de Hollow Void puisque la bassiste LSK a mis fin à ses jours en 2013 et que le légendaire Torturer de ARKHON INFAUSTUS n’apporte plus son talent de guitariste au groupe. Alors la question à propos de ce retour, au bout de 10 ans d’attente en plus, était sur certaines lèvres. Sur les lèvres de ceux qui avaient oublié un petit détail : HELL MILITIA n’est pas un groupe comme les autres, et comme son nom l’indique il n’est qu’une milice au service des Enfers. Et que c’est donc bien évidemment le Cornu qui tire les ficelles, et qui souffle l’inspiration à de misérables petits vers de terre humains. Ainsi, musiciens et chanteurs peuvent être remplacés sans que cela n’affecte les ambiances.



« Même les deux malins d’origine encore en place ? ». Oui, oui, HELL MILITIA c’est comme ça. C’est une manifestation antidivine. Désolé donc Dave Terror et Arkdaemon, mais Satan vous manipule ! Il passe par vous, mais vous êtes remplaçables ! Le premier est batteur, connu pour son travail dans LOVE LIES BLEEDING et VORKREIST et récemment entré chez IXXI. Le second est guitariste et il a traumatisé les amateurs de TEMPLE OF BAAL. Désormais ils sont accompagnés de S. le mastodonte à la basse et de Saroth aux guitares (VALHÔLL, TEMPLE OF BAAL, THE ORDER OF APOLLYON...). Quant au chant, eh bien il est confié désormais à RSDX, le Néerlandais de WELTBRAND et FUNERAL WINDS. Et aussi surprenant que ce soit, son timbre prouve finalement ce que je disais sur la possibilité de changer sans changer. Démoniaque !!! Par contre attention au nouvel de ce line-up ! C’est certes le premier méfait qui sort sous ce format, mais ils jouent ensemble depuis déjà un bon moment ! Ils ont juste tardé à cracher de nouveaux venins.



Oui, depuis le deuxième paragraphe, je fais attention au vocabulaire que j’utilise. Je ne dis pas « les deux membres » mais « les deux malins ». Je ne dis pas « un album » mais « un méfait ». Je ne dis pas « de nouvelles compositions » mais « de nouveaux venins ». Parce qu’il faut s’adapter à l’univers de HELL MILITIA, et à ces ambiances qu’il vomit sur le monde. Ce « groupe » n’est pas humain, n’est pas bien intentionné. Les 9 pistes font le ménage bien comme il faut, avec du black metal sans fioriture, et sans grandes nuances. C’est noir, c’est chaud, c’est destructeur. Et ça ne sert à rien d’ajouter quoi que ce soit à cette formule, c’est suffisant pour créer une tornade de tourments haineux. D’ailleurs, les seuls efforts d’ajouts durant ces 45 minutes, ce sont quelques samples : une voix en français sur « Corruption Rejoice », une autre en anglais sur « Hollow Void », ainsi qu’au début de « Veneration » qui est le titre au rythme le plus lent mais reste tout aussi brûlant que le reste. Les riffs sont de toute manière très lourds et pesants presque de bout en bout, et ce n’est que par moments que des mélodies plus subtiles sont glissées, comme sur « Genesis Undone ». J’ai presque envie de dire dommage d’ailleurs, parce que c’est bien mon morceau préféré. Car même si j’aime me faire démonter avec HELL MILITIA, c’est quand même éprouvant de se remettre ce gros bloc en boucle. La note prend donc juste en compte ce fait : la difficulté pour moi d’y revenir fréquemment.

tracklist 01. Lifeless Light 02. Genesis Undone 03. Dust of Time 04. Within the Maze 05. Hollow Void 06. The Highest Fall 07. Kingdoms Scorched 08. Veneration 09. Corruption Rejoice

Durée : 44:17

