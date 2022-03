Rotborn - Genocidal Resolution Chronique Genocidal Resolution (EP)

Décidément 2022 semble être bien parti en qualité comme en quantité en matière de Death Metal venu du Brésil, tant tout s’annonce pour le mieux dans ce domaine au sein du géant d’Amérique du sud. Car après le retour inespéré d’ESCARNIUM et l’album normalement imminent de REBAELLIUN c’est au tour des jeunots de ROTBORN de faire parler la poudre avec talent et facilité, même si ici il n’est nullement question d’une moyenne d’âge basse de la part de ses membres mais plutôt d’une toute jeune formation où l’on retrouve des vieux briscards locaux à l’expérience flagrante. Car ayant vu le jour tout récemment le quatuor livre déjà deux compositions imparables qui sentent bon les années 90 et démontrent tout le talent de ses créateurs qui ne s’embarrassent pas de futilités ni d’excès techniques en tous genres, et dont la signature sur le label de l’Ohio a de quoi faire taire tous les sceptiques.



En effet dès le départ de « Genocidal Resolution » on est rassuré sur le contenu proposé qui va défourailler sec durant à peine plus de trois minutes où ça va jouer vite et fort, vu que ça ne ralentit jamais et où l’alternance continue est privilégiée entre des longues séries de blasts intensifs et des parties rapides bien remuantes, idéales pour secouer sa bonne vieille caboche. Très classique dans son exécution cela n’est néanmoins pas un défaut tant ça reste simple, cohérent et accrocheur tout en renvoyant autant vers les premiers MALEVOLENT CREATION que du côté de « Human Barbecue » d’OBSCENITY, avec un feeling sans borne qui sent autant les Etats-Unis que l’Allemagne. Avec en prime une production typiquement en raccord avec l’époque pratiquée (légèrement granuleuse et au son naturel) le rendu proposé ici conforte dans l’idée que les gars savent maîtriser leur sujet, ce que ce soit en mode primitif et explosif que plus lourd et lent. Car même si « Rules Of Manipulation » va garder le même entrain (et même sonner relativement identique que la plage précédente) l’ensemble va légèrement lever le pied au milieu du déluge de violence et ainsi alourdir son propos où l’on s’aperçoit que l’attractivité reste là-encore présente en continu, notamment de par une durée générale qui ne s’éternise pas et permet ainsi d’éviter l’écueil de la redondance.



Si tout cela est évidemment trop court pour savoir si l’on est en présence d’un feu de paille ou d’une vraie découverte amenée à durer, on se délectera cependant de ce premier jet impeccable et instinctif qui ne cherche nullement à révolutionner quoi que ce soit mais qui reprend ce qui a été fait avec brio et envie. Avec son écriture à l’attractivité constante, sa fluidité impeccable et son énergie débordante, le combo offre un éphémère moment de plaisir dont on appréciera chacune des secondes ici présentes qui se consomment sans modération, tant tout cela passe comme une lettre à la poste et sans aucune faute de goût. A voir désormais avec un contenu plus conséquent si tout cela sera aussi efficace mais on a quand même de bonnes raisons d’être optimiste, en espérant néanmoins ne pas se tromper car ce serait dommage pour les mecs vu les promesses alléchantes entrevues ici et dont on a hâte d’écouter cette probable confirmation qui leur tend les bras s’ils se maintiennent à ce niveau d’exigence.

Rules of Manipulation

tracklist 01. Genocidal Resolution 02. Rules Of Manipulation

Durée : 6 minutes

line up Vitor Caricati / Guitare

Luis Felipé Salazar / Chant

Nestor Carrera / Batterie

Jeferson Tarzia / Basse

parution 28 Janvier 2022

