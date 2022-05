Ründgard - Stronghold Of Majestic Ruins Chronique Stronghold Of Majestic Ruins

Carlos Andrés aka Lord Valtgryftåke (entre autres pseudonymes tout aussi ronflants) est un garçon définitivement très occupé. Outre Gryftigæn dont je vous ai déjà parlé par le passé, le Chilien est également impliqué dans tout un tas d’autres projets forts recommandables. De 13th Temple à Mantiel en passant par Old Castles, Pyreficativm ou Winterstorm (tous faisant partie du Pure Raw Underground Black Metal Plague Circle), celui-ci s’est toujours montré suffisamment inspiré pour espérer convaincre et cela qu’il soit seul ou parfois même accompagné. D’ailleurs cette liste déjà bien fournie ne s’arrête pas là puisqu’on le retrouve également aux commandes de Ründgard, jeune formation dont il va être question aujourd’hui.



Initié je ne sais quand, très probablement durant cette pandémie mondiale qui nous a tous impacté, le one-man band a sorti en avril 2021 via le label chilien Mahamvantara Arts Records un premier album intitulé Stronghold Of Majestic Ruins. Disponible tout d’abord en cassette, celui-ci s’est vu offrir un pressage CD aujourd’hui épuisé (une réédition digipack est néanmoins dans les tuyaux avec pour l’occasion un nouvel artwork) grâce au concours du label portugais Signal Rex bien connu pour son flair et ses productions de qualité. Un disque modeste qui revêt davantage les caractéristiques d’un EP que celles d’un album puisque celui-ci n’offre finalement que cinq compositions (dont une introduction et une conclusion) pour une durée contenue d’à peine vingt-cinq minutes.



Passés "Vollmonddomänen" et "Die Valdivianischen Schatten" qui tous les deux font planer une atmosphère médiévale majestueuse et envoutante évoquant à la fois de mystérieuses forteresses autrefois imprenables ainsi que des paysages brumeux et inquiétants, on se retrouve alors avec trois morceaux ("Descending From The Southern Skies", "Visions Through The Grim Tower" et "Spirits From The Medieval Storms") qui à défaut de révolutionner quoi que ce soit, ne devraient pas manquer de séduire l’amateur de Black Metal habité et primitif.

Servi par une production décharnée mais néanmoins savamment dosée avec notamment des instruments parfaitement audibles et correctement mis en avant pour le genre pratiqué (l’ensemble reste certes assez dépouillé mais suffisamment compréhensible pour ne pas froisser les oreilles les plus chastes), Lord Valtgryftåke propose avec Ründgard un Black Metal rudimentaire marqué par de nombreuses séquences mid-tempo ainsi que par quelques accélérations plus ou moins radicales (du tchouka-tchouka de Punk à chien pour la plupart ainsi que quelques salves plus appuyées histoire de bien marquer le coup) concentrées pour l’essentiel sur le titre "Visions Through The Grim Tower". Stronghold Of Majestic Ruins est également marqué par l’utilisation régulière d’un clavier relativement discret bien que presque omniprésent. Des nappes synthétiques proposées sous forme de voix spectrales qui participent ainsi grandement à cette ambiance fantomatique qui règne durant ces vingt-minutes mystérieuses.



Alors même s’il est toujours un petit peu compliqué de se faire une idée bien précise de ce que peut proposer un groupe en seulement quelques titres, Ründgard a eu comme on l’a vu la bonne idée de varier les plaisirs et de nous offrir un panel assez large de ce à quoi s’attendre si suite il y a un jour. Outre ces deux introductions au caractère atmosphérique évident et ce "Visions Through The Grim Tower" à l’approche nettement plus dynamique qui permet d’apporter un véritable relief à l’ensemble, "Descending From The Southern Skies" et "Spirits From The Medieval Storms" vont quant à eux jouer la carte de la répétition à l’aide de passages mid-tempo hypnotiques et entêtants dans lesquels ont va se laisser embarquer sans rechigner. Certes, les variations sont peu nombreuses (une accélération par-ci par-là, un changement de ton dans les sonorités proposées au clavier ou encore un léger soubresaut rythmique) mais elles existent et permettent ainsi d’accepter bien plus facilement le caractère relativement lancinant que revêt ces deux compositions (la dernière partie plus rapide de "Descending From The Southern Skies" offre ainsi la possibilité de bien mieux digérer les sept minutes de ce morceau).



Fidèle à certain héritage que l’on sait scrupuleusement immuable, Stronghold Of Majestic Ruins n’est d’aucune originalité et ne comblera que les amateurs de Black Metal primitif et rudimentaire sachant trouver du plaisir dans une musique famélique et décharnée, hypnotique et aliénante, simple et radicale par son approche sans compromis. Bref, une visions une fois de plus passéiste de ce que doit être le genre et qui malgré la multitude de projets dans lesquels est embarqué Lord Valtgryftåke reste d’une pertinence indiscutable. Bref, si vous savez client de ce genre de sorties, ne vous faites pas prier pour y jeter une oreille et profitez de l’occasion pour découvrir l’ensemble des autres formations évoquées un petit peu plus haut. Vous ne devriez pas avoir à le regretter.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE