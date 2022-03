Avsolutized... - Så som ovan, så är svärtan Chronique Så som ovan, så är svärtan

La dernière fois que j’ai fait une chronique de AVSOLUTIZED…, c’était en 2008 ! 13 ans avant la sortie de cet EP du coup ! Et la raison n’est pas un désintérêt de ma part pour le Japonais, mais tout simplement parce qu’entre temps il n’avait rien sorti si ce n’est une compilation réunissant la demo Towards... You There et l’album Den Svarta Våndans Genealogi ! Le musicien derrière le groupe, Skvy'd Mizane VIZR, n’a effectivement pas du tout été actif pendant de longues années, contrairement à son comparse chanteur : Ur Èmdr Œrvn ! Celui-ci est l’une des figures les plus importantes du black metal au pays du Soleil Levant, et beaucoup connaissent sa voix unique posée sur l’ensemble des formations du collectif AAAA : ARKHA SVA, ANGUIS DEI, AHPDEGMA.



Oh oui, le bonhomme a véritablement une « voix unique ». L’homme, qui a été influencé par les Légions Noires, a la capacité de multiplier les timbres, et dans sa besace, il y a aussi bien des vocaux très graves presque death que des cris stridents déchirants. Mais surtout, il y a une sorte de voix de tête (que j’ai toujours envie d’appeler une « voix de cantatrice ») qui force dans les aigus ! Etant l’un des seuls chanteurs à faire appel à cette technique dans le black metal, il se reconnaît instantanément. Certains adorent le résultat, d’autres trouvent que c’est trop farfelu, même s’il n’y fait finalement appel qu’à quelques instants...



Le chanteur est donc le même pour toutes les formations du AAAA, et l’on peut alors se demander quelle est la particularité de AVSOLUTIZED… par rapport aux autres. Eh bien pour faire simple, la musique se situe pile poil entre ANGUIS DEI et ARKHA SVA. Le premier fait du black metal symphonique surpuissant, le deuxième du BM sombre et torturé. AVSOLUTIZED… est au milieu. Il ne fait jamais appel aux claviers mais il met les mélodies clairement en avant. Il propose des ambiances envolées, mais sans devenir claires. C’est donc comme si le vol ne se passait pas au dessus des nuages mais bel et bien au cœur de la tempête. Les morceaux sont ainsi très dynamiques mais emplis de noirceurs. Enfin… « les » morceaux… J’ai envie de dire plutôt « les quelques morceaux », car c’est une nouvelle fois le petit souci du groupe sur cet « album » : il y a tellement peu de choses à se mettre sous la dent qu’on serait tenté de le classer en tant qu’EP.



Constatons. Il est constitué de 5 pistes. La 1ère est très courte, mais intense. Elle ne fait que deux minutes, mais elle fracasse vraiment tout. C’est une entrée en matière impressionnante avec une démonstration vocale surprenante dès les premières secondes. C’est énorme parce que c’est justement en un très court laps de temps que l’ambiance est posée. Et en fait la fin du morceau est naturellement enchaîné par le début du suivant qu’on pourrait croire qu’ils n’en forment qu’un, et que leur séparation n’est qu’un léger blanc faisant office de break. Ce deuxième titre fait 10 minutes, et il contient des sons rajoutés très intéressants, qui se rapprochent des claquements que pourrait lâcher une bête extra-terrestre arrivée sur terre pour nous éradiquer. Je suis d’ailleurs sûr d’avoir entendu ce bruit angoissant dans un film d’horreur, mais impossible de retrouver lequel… Et puis il y a le 5ème titre, qui lui aussi est très long avec 13 minutes, et qui est un modèle de noirceur addictive.



Voilà donc trois morceaux exemplaires sur lesquels je n’ai aucune critique à formuler. Mais voilà, les deux pistes restantes ne sont pas des pistes indispensables. La 3ème est une reprise de THY PRIMORDIAL (« Kristallklar vinternatt »), et le résultat montre qu’AVSOLUTIZED… a bien digéré la composition pour y apporter sa touche. Mais ça reste une reprise… Et la 4ème est un intermède de 43 secondes… Presque rien du tout donc. Mais surtout, tout cela mis bout à bout ne cumule que 31 minutes. Et c’est ce qui me froisse un peu. Je suis ultra content de ce que j’entends, mais je reste sur ma faim, j’ai envie de plus. Alors je me repasse l’album en boucle, et je rumine : « Ah, pourquoi existe-t-il des formations moyennes qui en font trop, et d’autres excellentes qui n’en font pas assez, grrrr ! »

2021 - Those Opposed Records Black Metal déchainé notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal déchainé - 1996 - Japon

écoutez Magitation for Liberation

Så Som Ovan

Kristallklar Vinternatt (Thy Primordial Cover)

The Forgotten Dawn

Så Är Svärtan

tracklist 01. Magitation for Liberation 02. Så som ovan 03. Kristallklar vinternatt (Thy Primordial cover) 04. The Forgoten Dawn 05. Så är svärtan

Durée : 31:16

parution 30 Septembre 2021

