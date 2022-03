Oceansnow - Vivienne Chronique Vivienne

Il y a des labels, ils aiment mettre leurs groupes en PLS… C’est le cas d’Avantgarde Music, l’Italien, qui a présenté la bio suivante au sujet du premier album de OCEANSNOW :



« Generated from the Rocky Mountains ravines comes Oceansnow.

Everything on their debut albumVivienne is performed by two musicians.

Neither of whom desires to be known.

Enter their realm of luxury, minimalism, drugs and theft.

Visit and wander places from a long-lost past.

Inhale the scent of blood sacrifices to the pagan gods.

Exhale, and find solace in a

Velvety, atmospheric black metal cocoon.

Escape this world for good. Featuring members of Spectral Voice and White Nights. »



Quoi ? Tu ne vois pas où est la PLS ? Eh bien regarde bien les premières lettres de chaque paragraphe ! OUI ! Ils se sont amusés à former le nom « Genevieve » ! Parce que l’album s’appelle Vivienne ! C’est tellement drôle ! Geneviève et Vivienne, rohohohoho ! Vive l’humour dans ce monde de brute… d’autant que le nom du groupe aussi fait esquisser un sourire : OCEANSNOW… L’Océan et la Neige ensemble, main dans la main ! C’est un peu cucul ? Oui, bah attention parce que la musique, elle, ne l’est absolument pas !



Le duo américain qui refuse donc de donner son identité fait dans le black metal froid et pur. Ses sonorités sont des bourrasques glacées dans des montagnes neigeuses désertées. Et aussi pompeuse la description puisse-t-elle paraître, elle est adaptée à ce que les 6 premiers titres proposent. La pochette est ainsi terriblement fidèle aux ambiances et elle crée une osmose avec la musique. Difficile de ne pas plonger dans ce décor et de ne pas sentir ses joues se frigorifier pendant 40 minutes, jusqu’à ce que commence le dernier morceau, bonus inutile de 14 minutes. Ce « Astrosporina » est un instrumental ambiant complètement vide, uniquement composé de vide total. Il veut peut-être montrer la vacuité de notre existence et rappeler que le monde qui nous entoure ne bouge pas, ou si peu… Ecouté avec attention, il peut même être assez effrayant finalement, puisqu’il ne propose qu’un son continu, lent mais interminable… Enfin bref, Vivienne vaut vraiment le coup pour ses 6 premières pistes, et je suis sûr que beaucoup y seront sensibles.

