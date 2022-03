Escarnium - Through The Depths Of The 12th Gate Chronique Through The Depths Of The 12th Gate (EP)





S’il est évident que cet Ep sera beaucoup trop court pour satisfaire complètement l’attente des fans il a au moins le mérite de ne pas faire oublier ses géniteurs à la face du monde, qui prouvent qu’ils comptent encore et toujours faire vivre leur formation et qu’ils ne lâcheront rien même devant l’adversité. En espérant ne pas devoir attendre aussi longtemps pour entendre une suite à ces neuf minutes intenses et agréables, qui ne feront pas avancer le schmilblick d’un iota mais qui s’écouteront très facilement prouvant s'il le fallait encore que le pays de la samba est toujours aussi à l’aise en matière de Death-Metal sobre et efficace où la compromission est absente… ce à quoi les petits gars de Salvador de Bahia parviennent sans aucun problème, en gardant intacte leur ligne de conduite qui a fait ses preuves précédemment et le fait encore aujourd’hui. Autant il y’a des retours dont on se passerait volontiers autant il y’en a d’autres qu’on espérait follement mais sans trop y croire, tant il semblait acquis que l’entité en question était plus ou moins à l’arrêt et du coup sans réel espoir d’un retour aux affaires. C’est le cas pour les brésiliens d’ESCARNIUM qui étaient en mode silence radio depuis plus de cinq ans (et la sortie du très bon « Interitus ») , et dont on est ravi de voir qu’ils existent encore - et ce même s’il ne s’agit ici que d’un seul titre inédit accompagné par une reprise d’AMORPHIS. Ayant vu depuis tout ce temps pas mal de soucis en interne (avec le départ du second guitariste), de problèmes personnels, le déménagement de son leader en Allemagne et nombre de concerts annulés, le désormais trio s’est récemment remis au travail en terminant un morceau prévu initialement sur cet album et qui était depuis resté en plan faute de temps nécessaire.Et le moins que l’on puisse dire c’est que les trois acolytes restants n’ont rien perdu de leur qualité musicale ni de leur fougue tant on sent que cette compo a été effectivement écrite à cette époque, vu que l’on y retrouve tout ce qui faisait le très bon rendu de cet opus. Car porté par une noirceur incandescente « Through The Depths Of The 12th Gate » va osciller entre du mid-tempo remuant tout en cassures, des blasts furibards joués en alternance avec des parties lentes et rampantes (aux ambiances encore plus sombres et poisseuses) et l’on regrette que cette plage se termine trop vite tant tout cela y est impeccable et ultra-efficace, quoi que sans surprises. Mais cela n’est pas si important tant on est ravi d’entendre du nouveau son de la part des sud-américains, qui vont ensuite étonner en osant reprendre « Pilgrimage From Darkness » de la bande à Tomi Koivusaari et Esa Holopainen (figurant initialement sur l’Ep « Privilege Of Evil » sorti en 1993), et sortir de leur zone de confort. Car il y’a effectivement un monde d’écart avec la musique des vétérans finlandais et pourtant le résultat y est franchement agréable vu que les gars ont réussi à faire sonner cette composition de façon relativement proche de l’originale, tout en y ajoutant un supplément de violence via l’apport de courts moments où ça tabasse vite et fort. Si l’on n’est pas sûr que cela colle bien dans le futur à l’identité du combo celui-ci a au moins le mérite d’avoir essayé de nouvelles choses, sans se louper ni se casser les dents ce qui est déjà un très bon point en soi.S’il est évident que cet Ep sera beaucoup trop court pour satisfaire complètement l’attente des fans il a au moins le mérite de ne pas faire oublier ses géniteurs à la face du monde, qui prouvent qu’ils comptent encore et toujours faire vivre leur formation et qu’ils ne lâcheront rien même devant l’adversité. En espérant ne pas devoir attendre aussi longtemps pour entendre une suite à ces neuf minutes intenses et agréables, qui ne feront pas avancer le schmilblick d’un iota mais qui s’écouteront très facilement prouvant s'il le fallait encore que le pays de la samba est toujours aussi à l’aise en matière de Death-Metal sobre et efficace où la compromission est absente… ce à quoi les petits gars de Salvador de Bahia parviennent sans aucun problème, en gardant intacte leur ligne de conduite qui a fait ses preuves précédemment et le fait encore aujourd’hui.

