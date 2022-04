Sulfuric Cautery / Human Effluence - Split Chronique Split (Split-CD)

J'aime bien contrebalancer la paresse du Dimanche par des galettes énervées. Et si je peux vous les faire partager, c'est encore mieux ! Allez, sors toi les doigts, et prends un quart d'heure de ta grasse matinée au plumard ou de ton marathon Netflix pour découvrir l'une des dernières sorties de mes chouchous Sulfuric Cautery, partageant cette fois-ci l'affiche avec leurs compatriotes Human Effluence. Initialement pressé sur cire noire en 2020 par Acid Redux Productions, ce split album a également bénéficié d'une réédition CD l'année dernière, confiée aux bons soins de l’infatigable Jacek de Grindfather Productions, et d'Old Grindered Days Records. Artwork infect (elle est où la têtête ? Il est où le cucul ?), tracklist fleurie, livret sommaire présentant les groupes... Difficile de se tromper sur la marchandise.



Au-delà de l'implacable dérouillée qu'on recherche, et qui nous est administrée ici avec talent, ce split album se révèle assez intéressant si on l'écoute sous un autre angle : il réunit deux groupes qui, même s'ils sonneront de façon insupportable à l'oreille des mélomanes, sont extrêmement différents l'un de l'autre. D'un côté, Sulfuric Cautery, donc, qui a tout compris à l'héritage laissé par "Putrefaction in Progress", et le transcende au fil de ses nombreuses sorties. De l'autre, Human Effluence (dans lequel on retrouve d'ailleurs le batteur d'Infernal Coil), qui se contente de recopier la formule - efficace, mais sans surprise.



Le groupe d'Isaac Horne ouvre les hostilités avec ce Goregrind qui cravache, sans aucune forme de pitié, mais bien loin du tabassage neuneu auquel on pourrait s'attendre. Derrière ces blast-beats supersoniques et cette caisse claire en aluminium se dissimulent des riffs particulièrement sinistres pour le genre. Pas de groove simplet (si l'on omet l'ouverture du surprenant "Waterboarded With Gasoline"), pas de plans faciles non plus, Sulfuric Cautery propulse directement dans le frigo de Jeffrey Dahmer, ou sous le plancher de John W. Gacy - Au choix. Du Goregrind de tueur en série, frénétique, fiévreux, avec ces tournures sombres qui continuent, depuis "Chainsaws Clogged...", à me régaler - et me poussent à claquer dix balles pour moins de cinq minutes de musique à chaque nouvelle sortie. Pour terminer, on remerciera Adrian Cappelletti (Incinerated, Lurid Panacea, Disentomb...) pour son travail exemplaire sur le son du groupe : Cru, certes, mais sans jamais être inaudible.



Et Human Effluence ? Comme évoqué plus haut, on est plutôt en présence d'un groupe complètement gratuit, voulant juste jouer vite et fort pour emmerder les voisins - ce qui me convient aussi. Deuxième sortie pour le duo, la première remontant à 2019 - un tout petit promo de 12 titres et 4 minutes, à fond dans le worship de Last Days of Humanity. Pas de bouleversement majeur en vue, si ce n'est le son, absolument horrible, sur-saturé, et une caisse claire qui occupe tout le mix - si tant est qu'il y en ait eu un. Faire l'article de ces dix titres se révèle un peu plus complexe : ils se ressemblent tous. Les riffs sentent un peu le réchauffé, le marteau pilon est quasi-constant, le chant très classique pour le genre... C'est un peu convenu, jeune homme, et ce même s'ils ont tenté quelques bricoles ("Putrescine Mists" et sa partie lente, ou l'outro "Foreboding Proclamation" complètement cheap). Disons que pour régresser mentalement l'espace de sept minutes, ça fait correctement son office. Mais passer après Sulfuric Cautery ne rend clairement pas service au groupe...



Bref, une petite sortie somme toute assez sympathique pour les amateurs de violence débridée. Un Sulfuric Cautery en très grande forme, continuant de dispenser son Goregrind obscur, et Human Effluence, beaucoup plus classique, certes, mais qui ne fait pas de mal pris en digestif. Quoiqu'il en soit, la scène Grind/Gore continue de bien se porter, et c'est encore une fois un plaisir à constater.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE