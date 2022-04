Dødskvad - Krønike II Chronique Krønike II (EP)

Krønike II !



Cela a commencé dès les premières écoutes de Krønike I, alors forcément... Comment ? Certains ici ne connaissent pas ce premier tome ? Cette tuerie ? Accessoirement, la demo de l'annus horribilis MMXX pour bibi ! Aië, aïe, aïe ! Pauvre de toi, malheureux !! Comme je te plains ! Heureusement, te voilà - peut-être - sur la bonne voie.



Confidence: je voulais aborder la compilation CD regroupant la demo et l'EP, annoncée par le groupe chez Caligari, mais celle-ci mettant quelque temps à montrer le bout de son nez, je choisis d'aborder uniquement le volume II (eh oui... c'est mon alibi pour cette chronique un peu tardive, et puis, qui sait ? peut-être que ça le fera venir, ce maudit CD). Ceux qui seraient curieux de Le Cave se rebiffe: "ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres". Et ici, du talent, il y en a à revendre ! De quoi éclipser un paquet de peigne-zizis !



Puisque certains sont très portés le "qui", alors allons-y. Les musiciens à l’œuvre ici sont au nombre de trois: Erlend Rønning (Desolation Realm, Abominat, ex-Sunsetriders), Tommy Jacobsen (Incinerator, Nocturnal Breed, Sovereign, The Konsortium, Nekromantheon (live), ex-Virus), et Kristian Valbo ( Avmakt, Black Magic, Obliteration, Saprophage, Furze (live), ex-Spectral Haze, ex-Void Eater, Pajjama, ex-Valhall (live), ex-Deject, ex-Aura Noir (live)). Déjà pour les amateurs de curriculum vitae, il y a de quoi allécher. Tout le monde (se) doit (de) connaitre Obliteration, mais à titre personnel, je ne saurais trop recommander Desolation Realm (allez, soyons fou, peut-être trouverais-je le temps d'en parler un jour, ici ou là), ainsi qu'Avmakt et Saprophage.



Pour ne rien cacher (c'est beau toute cette transparence, n'est-ce pas ?), quand a été annoncé cette suite tant espérée et fantasmée, avec le preview qui allait avec, eh beh je l'avoue: j'ai fait la moue à ma première écoute. Une production qui m'était apparue encore plus en décalage que sur I, le côté rétro/nostalgie tout début 90s plus appuyé: un son raide, dru, comme s'il sortait d'un tube... une ambiance des plus voûtée en tout cas. Je savais qu'il ne fallait surtout pas me fier à ces morceaux "extraits": plus d'une fois, j'ai été induit en erreur. Alors j'ai patienté. Puis écouté - enfin ! - le tout, en ce début janvier. Beaucoup. Ces sonorités, que d'aucuns jugeront peut-être quelque peu désuètes, se révèlent diaboliquement addictives, et ne manquent pas de puissance, bien au contraire, et surtout, elles s'inscrivent finalement dans la continuité de ce qui avait été proposé auparavant. Et de là, ce fut le panard intégral, encore, et encore. Parce que Dødskvad a réussi à rester à la fois ancré dans le passé, et la tête totalement ailleurs, révélant quelques nouvelles facettes de sa musique, résolument bourrée de personnalité.



Bon sang, quel plaisir de retrouver ce groove incroyable, tout en demeurant particulièrement hargneux, fougueux, malicieux. Et ces riffs, souvent mélodiques, qui ne donnent pas l'impression d'avoir été recyclés une douzaine de fois avant de nous tomber dans les esgourdes, sans parler de cette basse qui gigote et glougloute toujours, peut-être un chouïa plus en retrait dans le mix, mais sonnant plus métallique, incisive. Ces breaks et changements de rythmes nombreux, toujours à point nommés. Certes, on pourra toujours penser vaguement à Bolt Thrower, Benediction... y voir, ici ou là, l'influence de la scène Rock Prog' des 70s, mais à aucun moment on ne pourra décemment dire qu'il y a ici un quelconque plagiat. Et désormais, à ces influences déjà larges, il faut ajouter le Post-Punk avec les arpèges mélancoliques et la lead émouvante de Verdenstreets Rot, qui clôt avec beaucoup d'émotion ce chapitre, tout en laissant l'auditeur méditatif, et dans l'expectative. Rhaa... paye ton cliffhanger-de-luxe ! Mais ce qui me fait dire que ce nouveau chapitre est peut-être encore meilleur que le premier, c'est que toutes ces influences semblent désormais beaucoup plus imbriquées les unes dans les autres, mêlées, et offrent, plus que jamais, une vision assez unique.



2022 - Caligari Records Death Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dødskvad

Death Metal - Norvège

écoutez Dommedagens Lyre

Etterlatt til Ulver

Jakten

Verdenstreets Rot

tracklist 01. Dommedagens Lyre (05:43) 02. Etterlatt Til Ulver (07:18) 03. Jakten (06:48) 04. Verdenstreets Rot (04:36)

Durée : 24:25

parution 20 Janvier 2022

thrashothèque 1 personne possède cet album

