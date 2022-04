Lifvsleda - Sepulkral Dedikation Chronique Sepulkral Dedikation

Ce groupe suédois a un talent primordial, un talent qui devrait être envié par n’importe quelle formation. Celui d’être très fort en enrobage ! Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien tout simplement que LIFVSLEDA n’a pas nécessairement des idées révolutionaires ou une inspiration folle, mais qu’il arrive à tirer le maximum de ses compositions en les mettant idéalement en valeur. Ainsi, quand on écouté les 8 morceaux de Sepulkral Dedikation pour le première fois, on ne peut pas contenir nos petits cris d’admiration. On a véritablement l’impression d’avoir un album solide entre les oreilles.



Et pourtant, la recette est vraiment des plus simple avec un black metal qui s’inspire des Ténèbres du genre. Les morceaux sont courts, oscillant entre 4 et 5 minutes 30, et ont une base particulièrement directe. Mais voilà, le son est parfait. Ni lo-fi, ni trop sophistiqué, il ronronne juste comme il faut. Les vocaux aussi sont parfaitement maîtrisés, et bien dosés. Ils restent toujours sombres, avec des pointes de désespoir Ils prennent souvent le dessus sur les instruments et sont véritablement hypnotiques. Et enfin, il y a tous ces petits éléments glissés par dessus la musique, dont quelques notes de piano qui sonnent plus maléfiques que ce qu’on imagine habituellement d’un tel instrument. Effectivement, malgré leur présence les ambiances restent graves, dures, envoutantes. « Lifvspänn » et « Likbålet » prennent une autre dimension grâce à cet apport !



Ce sont tous ces éléments qui donnent tout ce charisme à ces 39 minutes. Mais ce n’est par contre qu’un emballage, et j’avoue ne pas trouver le coeur de ce bonbon infernal aussi bon que ce qu’il semblait être. Le véritable goût de cette friandise pêche un peu lorsqu’on se concentre véritablement dessus. Et finalement, il n’y a que deux pistes qui me tartinent véritablement le popotin : « Sändebudet » et « Hädankallad ». Tous les deux ont des mélodies imparables, des riffs tueurs qui perceront même les armures les plus solides. Le reste ne démérite pas, et le dernier titre dépote bien, mais sans me faire plus saliver que cela...



Cet deuxième album des Suédois est à découvrir, et il bénéficie donc de qualités évidentes. Il est à découvrir auprès du fameux label français Norma Evangelium Diaboli, réputé pour accueillir FUNERAL MIST et DEATHSPELL OMEGA. Une valeur sûre donc...

