Cette seconde (et pour le moment dernière) chronique de The Third Eye Rapists porte sur une compilation parue en 2020 chez Amor Fati Productions au seul format vinyle et regroupant comme son nom le suggère deux précédentes réalisations intitulées respectivement Deathtrip Transcendence et Magicians Of The Holocaust. Si les deux sont parus courant 2017 en autoproduction, le premier (paru en second) s’est vu proposer une édition cassette limitée à cent exemplaires alors que le second (paru en premier donc) n’a eu le droit qu’à une modeste parution numérique via la page Bandcamp officielle du groupe. Trois ans après les faits, Amor Fati Productions a donc eu la bonne idée de réunir tout ça (quatre titres) et d’y inclure pour l’occasion un inédit en fin de parcours avec le morceau instrumental "Den Universella Våldtäkten". Et plutôt que de se casser la tête, le label a choisi de reprendre l’artwork imaginé par le Mexicain David Herrerias à l’occasion de la sortie du EP Deathtrip Transcendence. Une oeuvre des plus sympathiques qui en plus de rendre extrêmement bien au format vinyle me fait quelque peu penser au travail de Denis Forkas Kostromitin servant d’illustration au premier album des Chiliens de Wrathprayer (The Sun Of Moloch: The Sublimation Of Sulphur's Essence Which Spawned Death And Life).



Parus à seulement sept jours d’intervalle l’un et l’autre (même si finalement les titres de Deathtrip Transcendence ont été enregistrés courant 2016 alors que ceux de Magicians Of The Holocaust datent de 2014), ces cinq morceaux s’inscrivent sans grande surprise dans la continuité de ceux proposés à l’époque sur



Moins nuancés mais non moins variés (merci aux changements de rythmes et/ou patterns), "Endless Funeral Rapture", "Jaws Of Hades", "Magicians Of The Holocaust" et "Den Universella Våldtäkten" s’inscrivent davantage dans ce que le groupe a pu produire par le passé. La différence est subtile et ne tient qu’à ces quelques instants évoqués un petit peu plus haut puisqu’effectivement pour le reste, c’est toujours la seringue entre les dents, les yeux injectés de sang et sous substances psychotropes que le groupe suédois (devenu duo en 2015 suite à la défection du bassiste D) mène sa barque sur des eaux particulièrement agitées. Outre cette urgence et cette nature résolument foutraque et chaotique qui caractérisent la musique de The Third Eye Rapists, notons que "Jaws Of Hades", "Magicians Of The Holocaust" et "Den Universella Våldtäkten" (titre instrumental rondement mené avec en guise de préambule et de conclusion cet orgue qui pue les films d'horreur des années 50 et 60) sont habillés de cette même production particulièrement abrasive qui caractérisait déjà



