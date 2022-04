Greve - Föllo af svavel, lifvets dimridå Chronique Föllo af svavel, lifvets dimridå

Rares sont ceux qui le savent parce que l’information est réservée à l’élite, et donc aux personnes qui reçoivent la « carte noire » du black metal, la fameuse « Lavazza Card », mais les plus grands acteurs de ce style musical ont créé une société à l’accès très restreint et qui a pour but de se lancer des défis. Cela permet de déterminer qui sont les « meilleurs des meilleurs ». Il y a ainsi le concours du visuel le plus dégueulasse, celui du groupe qui fera le plus de concerts dans des salles vides, celui de la formation qui recopiera le plus un classique sans se faire pincer et beaucoup d’autres encore. Dont celui du musicien qui parviendra à sortir le plus d’albums de qualité sous des noms de groupes différents. Là, beaucoup de noms peuvent surgir à l’esprit si on a mal lu le nom du concours. Il est bien réclamé « de la qualité ». Et à ce petit jeu-là, deux artistes se disputent la pole position : un Belge, un Suédois. Le Belge, c’est Déhà ! Il est membre de plus de 20 groupes différents à la fois, il participe en tant qu’invité à une dizaine d’autres, et il a malgré tout ça son projet à son nom (DEHA) qui a sorti plus de 25 albums en moins de 5 ans... Ce n’est plus un humain, c’est une pile Duracell, c’est le bus dans Speed qui explose s’il s’arrête, c’est Forrest Gump quand on lui demande de courir !!! C’est tellement impressionnant que son rival suédois semble presque insignifiant avec pourtant lui aussi une quinzaine de groupes intégrés à la fois. Il s’appelle Swartadauþuz et il a dans sa besace des formations cultes comme MUVITIUM, GARDSGHASTR et surtout BEKËTH NEXËHMÜ ! Ainsi le premier gagne au nombre de coups, mais le deuxième gagne à la qualité des coups. Mais à la fin tout le monde est vainqueur, d’autant qu’ils ont carrément décidé de s’allier en 2021 pour créer le LYKTA ! Déhà et Swartadauþuz ensemble ! Si, si ! Vous êtes passé à côté ? Eh bien trop tard, ils ont déjà sorti 39 projets différents depuis, et c’est finalement du deuxième album de GREVE que nous allons parler en détails ici !



Et GREVE, c’est une formation du Suédois, dans laquelle il s’occupe des guitares, de la basse et des claviers. Finalement il ne partage la vedette qu’avec deux nouveaux venus. Tout d’abord, sorti de nulle part, le dénommé Korgath est aux vocaux. Et, sorti de presque nulle part, Juhos est à la batterie. Deux recrues intéressantes parce qu’elles assurent parfaitement leurs rôles respectifs ! La batterie est survoltée, le chanteur est possédé. Ce sont deux éléments très importants pour le groupe parce qu’il joue sur des contrastes dont ils sont des pièces maîtresses. Il se veut d’une part très froid et très claquant, avec un black metal ici aussi fortement inspiré par les années 90. Et sur cette base le leader du groupe rajoute les mélodies de ses guitares et les éclaircies de ses claviers. Mais attention, il les intègre de manière à ce que la tension s’élève et devienne palpable. Les claviers forment par exemple un voile en toile de fond, et à aucun moment ils n’adoucissent les ambiances. GREVE crée plutôt un enchevêtrement de sons démoniaques inspirant plus le chaos que la salvation.



Les 8 morceaux, dont une intro et une outro instrumentales ambiant, rappellent ainsi à ceux qui l’auraient oublié que c’est tout à fait possible d’être maléfique tout en incorporant un synthé. Les compositions avoisinent les 7 minutes en moyenne, et elles détruisent tout sur leur passage, laissant toujours peu de place au répit. C’est particulièrement prenant et bien évidemment efficace. Cependant, c’est un plaisir instantané dont on ne profite que le temps de l’écoute, et même si les mélodies s’apprécient sur le moment, elles ne sont pas de celles qui restent en mémoire. C’est le désavantage de les avoir en « soutien ». Elles ne sont pas assez puissantes pour marquer l’esprit et être fredonnée par la suite. C’est juste ce qu’il me manque pour placer GREVE à un niveau supérieur.

