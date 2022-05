Soul Blind - Third Chain Chronique Third Chain (EP)

Third Chain paru en septembre 2021 chez Streets Of Hate (cassette) et Other People Records (CD et vinyle). Un retour en toute modestie puisque le total de ces trois titres ne dépasse même pas les dix minutes.



Une durée qui bien évidemment ne m’a pas m’empêché d’apprécier ces quelques compositions même si on aimerait qu’après trois EPs Soul Blind passe dorénavant aux choses un petit peu plus sérieuses et consistantes. En attendant, on saura s’en contenter d’autant qu’il faut bien l’admettre, ces nouveaux morceaux s’avèrent une fois encore particulièrement savoureux pour quiconque aime ce genre de Rock Alternatif empruntant autant au Grunge qu’au Post-Hardcore ou au Shoegaze.



Dans la directe continuité de tout ce que le groupe a pu produire précédemment, Soul Blind poursuit ainsi son petit bout de chemin en gardant en ligne de mire ces voies tracées par d’autres avant lui à commencer par Deftones, Failure, My Bloody Valentine ou bien encore Sunny Day Real Estate à qui sa musique renvoie inéluctablement. Bouclés comme on l’a vu en moins de dix minutes, "Third Chain", "Misplaced" et "Phantom Pool" se concentrent ainsi sur l’essentiel, faisant preuve de schémas de compositions tout ce qu’il y a effectivement de plus simples et efficaces. Un format court et accrocheur qui confère une immédiateté évidente à ces quelques titres que l’on n’hésitera pas à s’enfiler plusieurs fois d’affilé.



Servi par une production abrasive et dynamique, les trois morceaux qui composent Third Chain offrent néanmoins à entendre deux facettes relativement différentes l’une de l’autre. Avec le morceau titre qui ouvre le EP, Soul Blind y va ainsi plutôt franco grâce à de gros riffs bien rugueux qui rappelleront à certains les premiers Deftones et Failure parus au milieu des années 90. Ce titre, s’il n’invente strictement rien (comme les deux autres d’ailleurs), est un bon concentré du talent des Américains qui réussissent à corser le ton sans jamais oublier la force et le caractère addictif d’un excellent refrain mélodique. Avec "Misplaced" et "Phantom Pool", Soul Blind va jouer davantage sur cette notion de mur de guitare développée notamment par My Bloody Valentine et qui servira plus tard à définir cette musique dite Shoegaze. Une approche moins frontale et plus éthérée qui va mettre en exergue l’aspect plus vaporeux sans pour autant tirer un trait sur l’aspect mélodique (notamment à travers ces lignes de chants éthérées, ces guitares plus aériennes et cette approche sensiblement plus Pop) ou bien sur l’aspect plus agressif et dynamique (effectivement moins directs, ces deux titres laissent tout de même place à quelques riffs et autres constructions rythmiques à la dynamique Post-Hardcore évidente). Bref, Soul Blind lève le pied mais il le fait intelligemment, avec finesse et subtilité sans dénaturer une seule seconde son propos.



Dix minutes c’est toujours trop court et donc forcément un petit peu frustrant. Tout comme cette chronique qui ne fait même pas un feuillet Pages (l’équivalent de Word chez Apple) ce qui me perturbe assez étant donné que je suis habitué à rédiger en règle générale une page complète (si ce n’est davantage) pour une chronique. Bref, les quelques amateurs de Rock Alternatif qui consultent ces pages et qui n’auraient pas encore posés leurs oreilles sur la musique de Soul Blind seraient probablement bien avisé de le faire. La météo est en tout cas idéale pour écouter ce genre de Grunge bâtard qui à défaut de surprendre, s’invite dans la tête et y reste sans mal. Bon, depuis le temps, vous commencez à me connaître. Aussi, qui dit retour du beau temps et hausse des températures dit retour des playlists ensoleillées au ton plus léger. Un prétexte idéal pour tenter de rattraper mon retard en la matière, notamment en ce qui concerne les Américains de Soul Blind dont je vous avait déjà parlé il y a de cela un peu moins de deux ans à l’occasion de la sortie d’une compilation intitulée avec une ironie que l’on ne manquera pas d’apprécier Greatest Hits Vol. I . Depuis, le groupe originaire de l’état de New-York est revenu à la charge avec la sortie d’un EP trois titres intituléparu en septembre 2021 chez Streets Of Hate (cassette) et Other People Records (CD et vinyle). Un retour en toute modestie puisque le total de ces trois titres ne dépasse même pas les dix minutes.Une durée qui bien évidemment ne m’a pas m’empêché d’apprécier ces quelques compositions même si on aimerait qu’après trois EPs Soul Blind passe dorénavant aux choses un petit peu plus sérieuses et consistantes. En attendant, on saura s’en contenter d’autant qu’il faut bien l’admettre, ces nouveaux morceaux s’avèrent une fois encore particulièrement savoureux pour quiconque aime ce genre de Rock Alternatif empruntant autant au Grunge qu’au Post-Hardcore ou au Shoegaze.Dans la directe continuité de tout ce que le groupe a pu produire précédemment, Soul Blind poursuit ainsi son petit bout de chemin en gardant en ligne de mire ces voies tracées par d’autres avant lui à commencer par Deftones, Failure, My Bloody Valentine ou bien encore Sunny Day Real Estate à qui sa musique renvoie inéluctablement. Bouclés comme on l’a vu en moins de dix minutes, "Third Chain", "Misplaced" et "Phantom Pool" se concentrent ainsi sur l’essentiel, faisant preuve de schémas de compositions tout ce qu’il y a effectivement de plus simples et efficaces. Un format court et accrocheur qui confère une immédiateté évidente à ces quelques titres que l’on n’hésitera pas à s’enfiler plusieurs fois d’affilé.Servi par une production abrasive et dynamique, les trois morceaux qui composentoffrent néanmoins à entendre deux facettes relativement différentes l’une de l’autre. Avec le morceau titre qui ouvre le EP, Soul Blind y va ainsi plutôt franco grâce à de gros riffs bien rugueux qui rappelleront à certains les premiers Deftones et Failure parus au milieu des années 90. Ce titre, s’il n’invente strictement rien (comme les deux autres d’ailleurs), est un bon concentré du talent des Américains qui réussissent à corser le ton sans jamais oublier la force et le caractère addictif d’un excellent refrain mélodique. Avec "Misplaced" et "Phantom Pool", Soul Blind va jouer davantage sur cette notion de mur de guitare développée notamment par My Bloody Valentine et qui servira plus tard à définir cette musique dite Shoegaze. Une approche moins frontale et plus éthérée qui va mettre en exergue l’aspect plus vaporeux sans pour autant tirer un trait sur l’aspect mélodique (notamment à travers ces lignes de chants éthérées, ces guitares plus aériennes et cette approche sensiblement plus Pop) ou bien sur l’aspect plus agressif et dynamique (effectivement moins directs, ces deux titres laissent tout de même place à quelques riffs et autres constructions rythmiques à la dynamique Post-Hardcore évidente). Bref, Soul Blind lève le pied mais il le fait intelligemment, avec finesse et subtilité sans dénaturer une seule seconde son propos.Dix minutes c’est toujours trop court et donc forcément un petit peu frustrant. Tout comme cette chronique qui ne fait même pas un feuillet Pages (l’équivalent de Word chez Apple) ce qui me perturbe assez étant donné que je suis habitué à rédiger en règle générale une page complète (si ce n’est davantage) pour une chronique. Bref, les quelques amateurs de Rock Alternatif qui consultent ces pages et qui n’auraient pas encore posés leurs oreilles sur la musique de Soul Blind seraient probablement bien avisé de le faire. La météo est en tout cas idéale pour écouter ce genre de Grunge bâtard qui à défaut de surprendre, s’invite dans la tête et y reste sans mal.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Other People Records Grunge notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Soul Blind

Grunge - Etats-Unis

écoutez Third Chain

Misplaced

Phantom Pool

vidéos Third Chain

Soul Blind

Extrait de "Third Chain"

tracklist 01. Third Chain (02:54) 02. Misplaced (03:06) 03. Phantom Pool (02:57)

Durée : 08:57

line up Chris Hoerter / Chant, Basse

Justin Sarica / Guitare

Finn Lovell / Guitare

Juan Espinosa / Batterie

parution 16 Septembre 2021

voir aussi Soul Blind

Greatest Hits Vol. I (Compil.)

2020 - Trip Machine Laboratories

Essayez aussi Mad Season

Above

1995 - Columbia Records Soundgarden

Ultramega OK

1988 - SST Records Pearl Jam

Lightning Bolt

2013 - Monkeywrench Records Soundgarden

King Animal

2012 - Vertigo L7

Smell The Magic (EP)

1990 - Sub Pop Records