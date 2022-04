Sunn O))) - Pyroclasts Chronique Pyroclasts

Je fais partie de ces gens que les chemins de traverse attirent. Je suis également de ceux qui ne rechignent jamais à une découverte – le death metal vers mes 14 ans, le grind à peine plus tard, sortant à peine d’AC/DC et des Guns, le dark folk, le dark jazz, plus tard… – ou dont la curiosité est titillé par ce qui pourrait apparaître comme un repoussoir.



C’est comme ça, par ces chemins de traverse-là, que je suis arrivé au drone et, in fine, à Sunn o))). Et j’ai de suite accroché. White 1 et White 2 m’ont scotché, comme Black one. Il y a dans ces distorsions quelque chose d’ultra mystique, d’hypnotique et transcendantal à la fois, que la voix d’Attila Csihar décuple en live ou sur galette sur certains morceaux. Si les premiers efforts furent radicaux, poussant l’auditeur dans ses retranchements les plus profonds, les dernières galettes du combo ricain m’ont semblé bien plus accessibles. Si tout est naturellement relatif, Monoliths & Dimensions, Kannon et surtout Life Metal m’ont semblé apporter de la lumière et des respirations dans une musique où, jusqu’alors, seul le noir le plus opaque sourdait.



Pyroclasts, sans surprise, s’inscrit dans cette dernière veine. Près de 44 minutes pour 4 titres où le drone l’emporte, comme toujours, sur toute autre expression, mais un drone soyeux, profond et confortable, âpre quand il le faut, mais jamais radical. Un drone abyssal dont les échos se répercutent sur les parois de cavités sans fond et dont chaque distorsion semble se perdre dans les profondeurs de la Terre, devenant plus cotonneux à mesure que la note « s’éloigne ». Frost renvoie ce paysage de plaques tectoniques en mouvement lent, progressif et contemplatif. Comme si, à l’image de l’artwork, des montagnes s’animaient lentement, au gré des sons et des vibrations.



Kingdoms et Ampliphædies suivent la même dynamique ; la contemplation, la méditation constituent le fil rouge des titres, au son d’un drone apaisé, réduit à sa plus simple expression, dépouillé à l’extrême et, finalement, loin des expérimentations passées, notamment celles de Monoliths & Dimensions. Le souhait du combo de réduire sa musique à l’essentiel peut paraître déroutant tant certains passages sont hypnotiques, répétitifs et proches de… l’improvisation. Un peu comme si le groupe avait enregistré une répétition au pied levé. Surprenant et déroutant donc, surtout si l’on compare à Life Metal ou Kannon, bien plus structurés. Ce couple – Kingdoms et Ampliphædies – offre d’ailleurs un contraste intéressant en plein milieu d’album, qui souffle les ténèbres et la menace (Kingdoms) comme l’éclatante lumière et la chaleur d’un Soleil brûlant (Ampliphædies). Les ambiances varient, l’expression demeure néanmoins sobre et parfaitement dénudée.



Quant à Ascension qui ferme l’album, il opère un retour à une forme de drone apaisé, très méditatif, calme et aérien.



L’explication à ce cheminement global est pourtant simple. Elle résulte d’une interview donnée par Greg Anderson suite à la sortie de Life Metal. Pyroclasts n’est pas un véritable album de Sunn O))), il n’a pas été composé mais simplement été créé à partir d’impros plus ou moins chaotiques : les musiciens qui ont composé Life Metal avaient un challenge. Chaque jour, une séquence musicale expérimentale improvisée était jouée par eux, selon l’atmosphère et l’inspiration du moment. Ainsi, chaque jour, un enregistrement était effectué. Pyroclasts est né de cette façon. Les quatre plages composant l’album correspondent ainsi à quatre sessions respectivement lancées sur les gammes de do, sol, mi et la.



Si la cohérence d’ensemble peut sembler peu évidente à identifier au premier abord, ce Pyroclasts ne manque pourtant pas d’atout, sa puissance résultant précisément autant de son caractère décousu que de ses atours contemplatifs. Un album à part dans la discographie du groupe, qu’il faut prendre comme tel et savourer sans arrière pensée.

