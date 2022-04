Urdôl Ur - Seven Portals to the Arcane Realms Chronique Seven Portals to the Arcane Realms

URDÔL UR est un tout jeune groupe norvégien composé de deux visages : Qroleûs et Ahaz-Tharkaël. Et déjà le nom du groupe et les pseudos choisis ne laissent pas planer le mystère sur la musique qui nous attend. Mesdames et messieurs, voici un parfait mini-SUMMONING ! Et mesdames et messieurs, je vous préviens tout de suite que nous allons polémiquer sur la manière de présenter la formation. En écoutant les 7 morceaux de ce premier album, n’importe lequel d’entre vous se retrouvera poussé à s’exclamer de l’une ou l’autre des manières suivantes :



1. « Plagiat ! Quelle honte ! Comment peut-on ainsi pomper un groupe aussi connu de par le monde. Au bout de 10 minutes, j’ai eu la nausée tellement les mélodies et la manière d’utiliser les claviers volent celles des Autrichiens ! 1/10, juste pour m’avoir donné envie de retourner écouter l’original. Le groupe devrait mélanger aussi les lettres de son nom et s’appeler LÔRDUUR… l’ordure ! »



2. « Clone ! On a vraiment l’impression d’écouter SUMMONING, période Dol Guldur / Stronghold. C’est pratiquement un copier-coller, avec très peu d’effort pour se démarquer. On prend un titre des Autrichiens, on change trois notes, on mélange à peine et hop, on obtient URDÔL UR ! J’espère au moins que 10% des bénéfices sont reversés aux véritables compositeurs des 35 minutes de l’album ! 3/20. »



3. « Inspiration flagrante ! D’un bout à l’autre, un seul groupe vient à l’esprit : SUMMONING. C’est tout de même surprenant de pouvoir créer ainsi des compositions aussi proches de celles des Autrichiens, avec un black metal épique et atmosphérique qui emporte l’auditeur dans un monde féérique. Si on accepte le fait qu’il n’y ait aucune personnalité propre dans ce projet, alors on peut apprécier ce projet. 5/10 ».



4. « Hommage ! Dans le black metal, il y a des albums qui sortent chaque mois par centaines. Ne serait-ce qu’en 2022, entre janvier et avril, date de sortie de ce court album, c’est 250 albums en moyenne qui sont sortis mensuellement ! Est-ce que ces 1000 albums ont proposé quelque chose de neuf ? Est-ce qu’il n’y a pas eu au moins 50 copies de DARKTHRONE dans le tas ? Si, bien entendu ! Alors pourquoi aller pleurer que l’un de ces groupes parvienne à imiter SUMMONING ? Surtout qu’il y parvient efficacement. On décèle quelques maladresses, et on ne peut pas dire que le maître est égalé, mais les ambiances sont là, et elles font voyager ! 7/10 »



5. « Magnifique réappropriation ! Avec le temps, SUMMONING a évolué. Il a proposé au fil des albums une meilleure production et il a ajouté des harmonies ou des chœurs toujours plus propres. Certains s’en plaignent et regrettent le temps où le « cheap » avait sa place, parce qu’il était encore plus immersif. Cette époque est révolue, mais URDÔL UR propose d’y replonger. Il est une parfaite suite au SUMMONING d’il y a 20 ans, et c’est une véritable jouissance de nostalgie que de replonger dans le passé. On aurait juste aimé que ce soit plus long, parce que là il y a 7 morceaux, mais quatre d’entre eux sont instrumentaux. Il faut donc se satisfaire de trois compositions qui tournent autour des 10 minutes. 9/10 »



Ensuite, quelle que soit l’opinion que vous aurez eu sur l’album, choisissez bien la manière dont vous allez l’acquérir (ou pas). Une version numérique vous suffit ? Il est à 1 euro sur le Bandcamp officiel. Sinon, la version album est bien plus chère, 15 euros puisque c’est le label Northern Silence qui le sort, et qu’ils ont toujours ce genre de tarifs…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Northern Silence Productions Epic Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Urdôl Ur

Epic Black Metal - Norvège

nouveaute A paraître le 22 Avril 2022

écoutez Munloire

tracklist 01. Prelude 02. Visions of Ancient Battles on the Plains of Baergloire 03. Pond of Mana 04. Munloire 05. Emerald Crypts Beneath the Ancient Meadow 06. The Darkened Pass (In the Shadows of Thozzt Dogor) 07. A Wizard's Lament

Durée : 35:34

Essayez aussi Zgard

Totem

2015 - Svarga Music Caladan Brood

Echoes of Battle

2013 - Northern Silence Productions Keys of Orthanc

Of the Lineage of Kings

2021 - Naturmacht Productions Ixion's Wheel

Vicycle Seasons (Démo)

2007 - Autoproduction Regnat Horrendum

Heathenland

2018 - More Hate Productions