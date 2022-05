Misery Index - Complete Control Chronique Complete Control





La tendance sur ce nouvel opus est donc plutôt du côté du groove que de l’extrême rapidité, accentuant la trajectoire prise avec Se remettre à chroniquer après une longue période d’abstinence, c’est comme se remettre au vélo : on va surement s’en sortir mais tout de même la gamelle n’est jamais loin. Alors, en guide de petites roues sur le côté, j’ai choisi de jouer la sécurité en couvrant l’un de mes groupes fétiches. Et à vrai dire, plus j’écoutais « Complete Control », plus je réalisais que le parallèle entre un chroniqueur paresseux et le combo Américain avait du sens, car la bande de Portland n’a plus non foncièrement souhaité se faire enlever les petites roues.C’est en effet en terrain connu, une bonne petite minute après l’intro acoustique/spoken words d’ « Administer the Dagger », que je me suis vite retrouvé. Les composants du son de MISERY INDEX sont immuables et forment une grande part de l’amour que je leur porte depuis « Retaliate » : un duo vocal Netherton/Kloeppel exceptionnel de conviction et d’intensité, un Adam Jarvis qui fait partie du top ten des batteurs du genre (sa prestation sur le dernier LOCK UP était magistrale), quelques solis délicatement amené par Darin Morris (celui du morceau éponyme ou de « The Eaters and the Eaten » sont parfaitement ajustés, mélodique sans tomber dans le mélodieux), et surtout .. en théorie… une succession de morceaux tantôt Grind as fuck,et de titres groovy/headbanguant à souhait. Les deux singles « Complete Control » (dont le refrain a juste ce qu’il faut de rage pour contrebalancer sa mélodie honteusement catchy pour les oreilles d’un amateur de bourrin) & « The Infiltrators » (morceau qui transpire la scène et le moshpit…) se classent dans la veine de « Retaliate » , leur tout premier opus qui alignait brulots grind et ce type de titres plus groovy. Pas forcément très techniques, ces morceaux sont surtout très efficaces et portés fortement sur des rythmiques aux frontières du hardcore & assimilés (« Conspiracy of None » a quelques riffs thrashcore particulièrement succulents). Forcément, on y perd en contrepartie une certaine agressivité inhérente à MISERY INDEX qui me faisait jouir sur place par le passé. Disons que les parties blastées sont désormais diluées sur les morceaux, au travers de subites accélérations qui contrebalancent les passages amenés à soulever des crinières & des crânes chauves en live – « Necessary Suffering » en est un bon exemple. Il faut attendre le morceau de clôture, « Now Defied », pour retrouver cet aspect « baffe dans ta gueule » de Death/Grind que j’aime tant - à l’image des « I Disavow » et « Naysayer » de leur succulent précédent album, ou d’une bonne partie de « Heirs to Thievery » La tendance sur ce nouvel opus est donc plutôt du côté du groove que de l’extrême rapidité, accentuant la trajectoire prise avec « Rituals of Power » de façon plus tranchée encore. Cependant, je ne suis aucunement mécontent de cette direction car la qualité est constante au cours des 9 titres de l’album, et je pense en tant que musicien qu’écrire un titre catchy & efficace est bien plus exigeant que pondre 45 secondes de blasts & tremolos. C’est donc avec une notation constante au reste de leur discographie, un achat de vinyl imminent, et le baume au cœur d’avoir renoué avec ce groupe de cœur et ma première chronique du semestre que je vous laisse digérer les quelques extraits de ce « Complete Control » sur la droite de votre écran…

