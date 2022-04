Purification / Cardinals Folly - Possessed in the Ritual Grove Chronique Possessed in the Ritual Grove (Split-CD)





...Soit tout ce que je n’arrive pas à ressentir à l’écoute de la partie de Cardinals Folly, malgré la réputation de ce groupe présent sur la scène depuis quelques temps et pour lequel je ne ressens qu’une sympathie superficielle avant de faire tomber les Finlandais dans l’oubli, une nouvelle fois. Veuillez donc accepter mes excuses et comprendre pourquoi, poliment, je ne parlerai pas d’eux outre-mesure. Il y avait de quoi s’inquiéter. Sans nouvelles de Purification quelques semaines après la sortie de l’excellent The Exterminating Angel , on pouvait craindre une baisse de régime chez ces Ricains ayant créé un des plus gros braquages de la scène doom metal. C’est que sortir en deux ans trois albums devenus rapidement essentiels pour les amateurs d’un doom metal traditionnel mais ne s’empêchant d’explorer doit laisser essoufflé ! Une crainte heureusement de courte-durée, la bande toujours menée par Marshall William Purify et sa voix d’or, aussi théâtrale que prenante, ayant rapidement annoncé ce split sorti en compagnie de Cardinals Folly.Malheureusement, « courte-durée » s’appliquera aussi aux morceaux ci-présents. Construits comme un seul et même jet – un jeu sur les transitions renforçant l’impression d’écouter des compositions créées et interprétées en une session malgré des enregistrements étalés dans le temps –, les quatre titres de Purifications pourront paraître trop simple en comparaison des effluves psychédéliques sur lesquels naviguait la formation sur The Exterminating Angel . Un retour à une forme plus modeste mais qui n’oublie pas les forces de ce doom-ci, aussi affligé que jouissif, cru mais dont le lo-fi devient une fidélité haute au doom et ses hymnes transis. On y pense plus d’une fois, que ce soit au départ de « The Crowning Mercy » ou lors de certaines tirades emportées de « Six Horn Cult of the Sword » : difficile de trouver autre groupe en activité autant fervent dans ses émotions, aussi solaire derrière ses yeux noirs au point d’être corbeaux – on frôle le goth le plus altier sur « Adrianople (Suicide Morning) », bon sang ! Ces dix-neuf minutes – argh, déjà finies ? – rappellent cela, en toute simplicité mais avec une majesté se délectant de chaque instant, comme lorsqu’on en est à ne plus chercher à prouver quoi que ce soit et que l’on souhaite éprouver tout ce qui s’offre à nous, une impression appuyant que l’on a eu raison de mettre le bande rapidement à une certaine hauteur, à la fois de qualité et d’attente. Certes, Purification ne trouvera pas ici ses titres les plus marquants (encore que, « Adrianople (Suicide Morning) »...) mais il y conserve ses lettres de noblesse sans faiblir....Soit tout ce que je n’arrive pas à ressentir à l’écoute de la partie de Cardinals Folly, malgré la réputation de ce groupe présent sur la scène depuis quelques temps et pour lequel je ne ressens qu’une sympathie superficielle avant de faire tomber les Finlandais dans l’oubli, une nouvelle fois. Veuillez donc accepter mes excuses et comprendre pourquoi, poliment, je ne parlerai pas d’eux outre-mesure.

