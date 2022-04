Old Spirit - Old Spirit Chronique Old Spirit (EP)

Entre autres conséquences d’un hiatus prononcé chez bon nombre de grosses écuries, la pandémie qui nous afflige a confiné un max de monde en studio, même si l’on guette toujours une première fournée d’albums fers de lance pour relancer définitivement la machine. En découle une flopée de propositions de seconde ou troisième zone, de rééditions dispensables ou encore de side-projects dépoussiérés pour l’occase, avec ceci pour trait commun : un artwork absolument dégueulasse ! Franchement, vous n’avez pas idée de la quantité de visuels à gerber défilant sous le scrolling effréné des chroniqueurs de Thrasho. Et si un aveugle pourra toujours chroniquer du thrash, du death ou encore le melting pot enfumé d’influences diversement old school qui nous occupe, vous ne m’enlèverez pas de l’idée qu’un bon packaging participe également du fait d’apprécier un disque, aussi accrocheur soit-il.



C’est donc avec la jurisprudence « Force Of Habit » en tête que j’ai abordé ce premier effort du dénommé OLD SPIRIT, dernier né des expérimentations de Jason Hartman (VANISHING KIDS, JEX THOTH). L’habit ne faisant pas toujours le moine, bien m’en a pris car ce programme pas si court (25 minutes au compteur) a plutôt de la gueule, à commencer par des riffs groovy en diable. Le bien nommé OLD SPIRIT, ce serait un peu ce musicien de rue croisé au détour d’un trottoir, improvisant un jam infernal en gérant basse, chant et guitare lead, un peu à la manière d’un esclav … employé de chez LIDL encaissant les clients, le poids des palettes et un salaire de misère à la fin du mois. Et ce qui attire d’emblée dans l’univers d’Hartman, c’est sa propension à fusionner avec habileté des sons d’origine diverses, même si tous renvoient à peu près à la même période de la musique qu’on aime (fin 70’s/début 80’s) ; où l’on retrouve des solos racés (« Seasons ») et un chant heavy évanescent au déhanché aussi aguicheur que potentiellement agaçant sur la durée, le tout soutenu par une base electro présente par intermittence (« Seasons » encore, et son break ambiant bien senti), hormis sur l’excellente « Feel The Stars » et le final très carpenterien de « Freezing Brains ». Même si le propos est ici un brin plus resserré, on pense à l’excellent HENRIK PALM pour le caractère éclectique de la chose, les parties électroniques conférant à ce OLD SPIRIT une vraie gueule d'atmosphère typiquement dark eighties. Et si l’inégale « Freezing Brain » ressasse des motifs rythmiques plus convaincants sur les premières salves de ce mini album (« Cave » et « Snow Leopard » emballent l’affaire sans problème), subsiste tout de même le sentiment d’une proposition autre, pleine de fraîcheur et d’audace, quand bien même Jason Hartman fait du neuf avec du vieux, un peu comme les Girondins de Bordeaux au moment de faire entrer Jimmy Briand.

2022 - Bright As Night Records Heavy rock/Alternatif notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Old Spirit

Heavy rock/Alternatif - 2021 - Etats-Unis

écoutez Cave

vidéos Cave

Old Spirit

Extrait de "Old Spirit"

tracklist 01. Snow Leopard 02. Cave 03. Feel The Stars 04. Catastrophe 05. Seasons 06. Freezing Brains

Durée : 24:02

line up Jason Hartmann / Basse, Guitare, Chant, Programmation

parution 4 Février 2022