Mais avant cela c’est la nouveauté qui est à l’honneur, celle-ci débutant par « A Nightmare Slain » où l’on retrouve les éléments caractéristiques des Californiens qui alternent entre passages brutaux débridés et d’autres plus ralentis où la lourdeur est de mise, le tout étant relevé par un long solo réussi qui densifie une composition très standard, bien exécutée mais qui reste typique de ce qu’ils proposent depuis des lustres. Sans sortir des sentiers battus - et même si tout cela est techniquement impeccable - on n’y retient pas grand-chose au final, tant c’est lambda au possible et surtout a été déjà fait en mieux par d’autres musiciens auparavant… et en prime c’est sans compter sur cette production compressée fatigante au possible, notamment du fait de cette caisse claire très sèche et mise trop en avant. Du coup malgré toute leur bonne volonté les gars vont retomber dans leurs travers habituels, constat partagé sur le sympathique « Blacken The Sky » qui joue plus sur les plans rampants et remuants sans pour autant oublier le tabassage intensif, et propose suffisamment de variété rythmique sans cependant parvenir à faire frémir l’auditeur. Car tout cela ressemble malheureusement beaucoup trop à un déballage de technique clinique et scolaire, où la passion est absente et le rendu en pilotage-automatique. Du coup bien qu’étant loin d’être ratées ces plages sont loin d’être inoubliables (même si elles tiennent la route), un constat qui va être identique quand l’entité décide de mettre le cap au nord… et vers la Suède en particulier.



Car comme les inédits entendus auparavant ces versions de ces grands noms de la scène locale vont se montrer poussives (malgré leur mimétisme important), vu qu’il va être difficile pour elles de dégager quelque chose tant on s’y ennuie ferme malgré les tentatives des Américains d’y amener leur touche (notamment vocale pour « Bewitched » - mais dont le rendu est très loin de valoir celui de Messiah Marcolin que l’on peut entendre originellement sur l’album « Nightfall » de 1987). Hélas le ressenti global ne cesse de s’embourber totalement et finit même par ennuyer le fan le plus tolérant (qui ne relèvera pas la tête avec « Behind Space » au rendu bien loin de celui joué à la base par Jesper Strömblad et ses comparses), tant ce disque globalement au niveau de tous ces prédécesseurs s’oubliera tout aussi rapidement malgré quelques bribes agréables. Du coup il est évident que ça n’est pas encore maintenant que le groupe va relever la barre tant il se maintient au même niveau que depuis des années, où le sympathique côtoie le quelconque voire le décevant mais sans jamais être marquant positivement. S’il est un acteur confirmé de la deuxième division du Death local et international il n’a pas les armes pour grimper plus haut et lutter avec les ténors du genre ainsi qu’avec une nouvelle génération aux dents longue et inspirés, qui risque d’ailleurs de le reléguer plus bas encore dans la hiérarchie si ça continue comme cela. Revenue aux affaires après une longue absence il y’a quasiment deux ans de cela avec un « Phylogenesis » dans la droite ligne de ses prédécesseurs, la formation de l’inamovible Charles Elliott a cette fois-ci décidé de ne pas se faire désirer aussi longtemps et pour cela s’est laissée convaincre d’enregistrer un Ep pour la première fois de sa longue carrière. 