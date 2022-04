Addiktio - Anthems For The Year Chronique Anthems For The Year

Un an avant la sortie de ce « Anthems For The Year » (toujours moins pompeux que le 6ème album de FAITH NO MORE en son temps), je vous avais vendu le 1er effort d’un one man band Américain, SCAPHOID, qui s’essayait à défricher des territoires instrumentaux sous influence nord-européenne. Qu’à cela ne tienne, tant qu’à creuser le même filon métallico-atmosphérique, puisons directement à la source en voyageant jusqu’en Norvège, terre d’origine d’un trio déjà responsable d’un premier sang, « Verraton », en 2018.



Qui dit trio dit moins d’artifices, forcément, ADDIKTIO forçant d’emblée la décision par la présence d’un batteur à la force de frappe conséquente (Thomas Gallatin), tout aussi à l’aise sur les séquences bulldozer que sur celles, tout aussi nombreuses, où mélodies apaisantes nous transportent en terrain mélanconnu : ceux qui chérissent la sensibilité des bûcherons de tout là haut, chassant la cuite à grand renfort de doux arpèges à la guitare acoustique signeront des deux mains, leurs deux pieds martelant le sol des nombreux breaks chassant les atmosphères par trop cotonneuses. Jazz sans nécessiter une masterclass de Patrick Mameli, math sans le core à corps trop physique de DILLINGER ESCAPE PLAN et sachant s’appuyer sur des motifs clairement identifiables (« North », aller sans retour vers la Scandinavie), ADDIKTIO trouve ici le bon dosage entre démonstration technique, passages en force (« Anthem For The Year 2020 ») et fragilité rappelant l’excellent « Ki » de DEVIN TOWNSEND (« An Ode To The End », ponctuant l’album de manière touchante et magistrale). Le tout en s’appuyant sur une production parfaitement équilibrée, les touches électro contrebalançant juste ce qu’il faut la violence d’une section rythmique sachant marcher sur des œufs lorsque la construction l’impose. Metal au sens large du terme, « Anthems For The Year » combine la puissance inhérente au genre pratiqué tout en cultivant une forme bienvenue d’originalité dans l’approche et le son, ce 2ème effort studio ayant de plus le bon goût de rester dans les limites du raisonnable (38 minutes au compteur). Malgré un évident bagage technique, un sens de la simplicité fort bienvenu !

2021 - Indie Recordings Metal instrumental notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Metal instrumental - 2018 - Norvège

tracklist 01. Anthem For The Year 2020 02. Genetic Circus 03. The Grand Farewell 04. Spectacle 05. Epidemic Orchestra 06. Dreadmill 07. North 08. An Ode To An End

Durée : 38:54

line up Håkon Sagen / Guitares

Ruben Fredhem Oma / Basse

Thomas Gallatin / Batterie

parution 29 Octobre 2021

