« Dis-moi qui tu reprends, je te dirai qui tu es ! ». Oui, c’est un adage généralement fiable. Un groupe qui fait une reprise donne normalement une indication sur sa propre orientation musicale et nous fait deviner ses influences. Bien sûr il y a des exceptions avec des reprises décalées, comme lorsque MUTIILATION reprend « My Way », qu’ULTRA VOMIT reprend « Max et compagnie » ou encore que WOODS OF INFINITY reprend « Walking in the Air ».



WOLVES’ WINTER ne fait pas partie de cette dernière catégorie, et c’est bien par affiliation qu’il a choisi de s’approprier du BEHEXEN, du GORGOROTH et du HORNA sur les sorties proposées entre 2011 et 2019. C’est une période de 8 ans durant laquelle les Artgentins ont été fausement actifs, éditant un album live, 2 démos, 2 EP et un split. Oui, « faussement actif », parce qu’il y a anguille sous roche et que ce sont pratiquement toujours les mêmes compositions qui sont apparues sur l’ensemble de ce matériel Comme beaucoup de groupes le faisaient lors des années 90, WOLVES’WINTER s’est créé une base de morceaux et en a sorti des versions différentes au fil du temps : « version live », « version rehearsal », « version studio 1 », « version studio 2 »… Un peu comme BELKETRE qui a encore et encore utilisé « The Dark Promise », c’est sans lassitude que cette formation a balancé « Witchcraft », « Distant Horizon of the Spotless Mind », « Spell of Necromancy » ou encore « Mallevs Maleficarvm »… Mais ça y est, la spirale est enfin terminée, et la sortie d’un premier album a été l’occasion de passer à autre chose, avec beaucoup de nouveautés !



Sur les 13 pistes présentées sur Qayin Coronatvs, deux seulement sont déjà connues : le classique « Mallevs Maleficarvm » ainsi qu’« Eclipsed by Fire », apparue la première fois en 2012 ! Tout le reste est inédit, promis juré, mais terminé par une nouvelle reprise des Finlandais de HORNA : « Kuoleva Lupaus », fameux morceau tiré de l’album de 2005 Envaatnags Eflos Solf Esgantaavne ». Et c’est un choix tout à fait logique puisque les ambiances de WOLVES’ WINTER sur ses propres compositions en sont déjà fortement inspirées. Seulement, le groupe a du mal à se défaire de sa banalité et reste trop fade dans son ensemble. Il ne bénéficie que de quelques éclairs de génie qui se manifestent par des riffs mélodiques bien efficaces, généralement placés en dernière ligne droite des morceaux. C’est le cas sur les très entraînants « Ars Necromantia » et « Conjuration ». Mais difficile de dire que ces passages effacent véritablement les errances trop nombreuses...



Pour que j’accroche plus, il m’aurait fallu moins de longueurs, mais aussi plus de parties folkloriques comme celles qui apparaissent sur les intermèdes instrumentaux : « Consagration of Qayin » 1, II et III sont les seuls moments où l’identité et l’origine du groupe sont mises en avant, avec des percussions et des déclamations ancestrales. C’est une véritable piste qu’il serait agréable de voir développée par WOLVES’ WINTER. Au lieu de trop vouloir ressembler à ses idoles, il devrait y ajouter ses racines !

01. Consagration of Qayin I 02. Dethroning the Fallen Ancients 03. Eclipsed by Fire 04. The Splendour of Sulphurous Knowledge 05. Gnosis of the No-Light 06. Mallevs Maleficarvm 07. Consagration of Qayin II 08. Underneath the Drowned Stars 09. Ars Necromantia 10. Satvrnian Manifest 11. Conjuration 12. Consagration of Qayin III 13. Kuoleva Lupaus (Horna cover)

