Big Scenic Nowhere - The Long Morrow Chronique The Long Morrow





C’est bien là que le bas blesse. Au-delà d’une forme questionnable, sur le fond, BIG SCENIC NOWHERE déçoit quelque peu avec une poignée de titres moins aboutis qu’à l’accoutumée, l’habituel quatuor Gary Arce/Bob Balch/Tony Reed/Bill Stinson n’étant rejoint par Reeves Gabrels (THE CURE, DAVID BOWIE) et Per Wiberg que sur « The Long Morrow ». Où l’on retrouve enfin l’ivresse de longues chevauchées électriques baignées de claviers d’un autre âge, boostées par quelques réjouissantes parties de twin guitars. De la répétition de motifs rythmiques ou mélodiques renait in extremis la magie de premiers enregistrements se nourrissant de caméos plus nombreux et variés, BIG SCENIC NOWHERE semblant resserrer les rangs autour, pour la première fois, d’un noyau dur persistant. Très à l’aise sur le format longue durée « The Long Morrow » débute sur un malentendu. Alors qu’elle ne comporte que 5 titres, cette quatrième livraison depuis les débuts de leur univers stoner étendu (« Dying On The Mountain », 2019) se présente comme un nouvel album, quand bien même les géniteurs de « Lavender Blues » nous jouent la carte du recyclage sur … « Lavender Bleu ». Ajoutez à cela un déséquilibre patent dans le tracklisting, le titre éponyme émargeant au-delà des 19 minutes et rien que sur ces deux aspects, on pourra tiquer sur l’emballage de la chose. Qu’à cela ne tienne me direz-vous, tant que ça joue !C’est bien là que le bas blesse. Au-delà d’une forme questionnable, sur le fond, BIG SCENIC NOWHERE déçoit quelque peu avec une poignée de titres moins aboutis qu’à l’accoutumée, l’habituel quatuor Gary Arce/Bob Balch/Tony Reed/Bill Stinson n’étant rejoint par Reeves Gabrels (THE CURE, DAVID BOWIE) et Per Wiberg que sur « The Long Morrow ». Où l’on retrouve enfin l’ivresse de longues chevauchées électriques baignées de claviers d’un autre âge, boostées par quelques réjouissantes parties de twin guitars. De la répétition de motifs rythmiques ou mélodiques renait in extremis la magie de premiers enregistrements se nourrissant de caméos plus nombreux et variés, BIG SCENIC NOWHERE semblant resserrer les rangs autour, pour la première fois, d’un noyau dur persistant. Très à l’aise sur le format longue durée (« Lavender Blues » et « Dying On The Mountain » marquaient déjà les esprits), les Américains se montrent ici bien plus ordinaires dès lors que l’étau se resserre, l’efficace « Defector (Of Future Days) » étant encore ce qu’il y a de meilleure dans une première partie de programme par trop anonyme. On regrettera notamment l’absence de chant féminin pour contrebalancer les lignes de chant parfois un peu répétitives de Tony Reed. Sauvé par sa pièce centrale, « The Long Morrow » aurait donc gagné à changer de format. Un bon E.P. vaut mieux qu’un album moyen !

