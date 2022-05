Candelabrum - Nocturnal Trance Chronique Nocturnal Trance

CANDELABRUM ! Actif depuis 2014, le Portugais s’est vite imposé comme l’une des figures de son pays, et du black raw et cru en général. Alors quand Sakrifiss a appris la sortie du 3ème album en avril 2022, il a su que le printemps serait décalé. Et effectivement, Nocturnal Trance a prolongé l’hiver ! Et même ceux qui l’écouteraient en été ou qui se situeraient dans des régions chaudes en subiraient les mêmes conséquences. Pendant 38 minutes, l’air se raffraichit instantanément, des frissons parcourent le dos, de la fumée s’échappe quand on ouvre la bouche... Tout est gelé, tout est stoppé, et le temps également.



Cet album est donc parfaitement dans la veine des ambiances habituelles. Le black metal y est torturé et désespéré, porté tour à tour par un rythme lent qui flirte avec celui du doom et des accélérations angoissantes qui donnent une impression de fuite nécessaire et urgente. Ce sont des ambiances à nouveau dérangées, qui représentent un malaise total, et une révolte intérieure terriblement bruyante et silencieuse. C’est comme dans ces moments où nous sommes pris de paniques mentales incontrolables. Nos cris restent dans notre tête, mais notre corps réagit, bouge, frémit impulsivement.



Cette fois encore, CANDELABRUM crée ces ambiances en faisant appel à des nappes brumeuses et frigorifiées... de véritables voiles de crasse qui emplissent l’espace de mélancolie, de craintes et de désespoir. Et ainsi, ce que nous font voir ces compositions, ce sont les vestiges de la vie, le désert de nos existences, la vacuité de notre réalité. Quoi de mieux pour déprimer ? Oui, mais aussi quoi de mieux pour plonger dans nos peurs et nos réflexions ? Quoi de mieux pour accompagner notre introspection ?



2022 - Hells Headbangers Records Black Metal Caverneux notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Candelabrum

Black Metal Caverneux - 2014 - Portugal

nouveaute A paraître le 29 Avril 2022

écoutez Into Death's Trance

tracklist 01. Crystalline Telasthesia 02. Through the Mirror of Divination 03. Poisonous Dark Apparitions 04. Beyond (Back to the Origin) 05. Into Death's Trance

Durée : 38:09

