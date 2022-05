Seum - Blueberry Cash Chronique Blueberry Cash (EP)





Constitué de deux titres composés à la même époque que ceux de



Soit une démarche complètement sludge, ces estropiés gesticulant tout ce qu’ils peuvent de leurs membres restants lors des deux premiers titres. Le morceau-titre et « John Flag » convaincront à n’en point douter ceux déjà charmé par



Rien d’accessoire dans ce petit EP, poursuivant cette optique qualitative plutôt que quantitative faisant le charme de Seum. Si le constat d’être ici en face d’un groupe ne cherchant en rien à changer un sludge canonique aussi accrocheur qu’expéditif reste inchangé, les Québécois le font avec tant d’envie que l’on se retrouve rapidement à taper du pied et sourire bêtement en leur compagnie. Un plaisir pas si fréquent par les temps qui courent. Pas de doute : j’ai eu raison de garder un œil sur l’actualité de Seum après ma découverte des Québécois l’année dernière. Car si Winterized s’est avéré être une très bonne surprise de 2021 avec son sludge intoxiqué et entraînant, aussi humble dans ses intentions qu’efficace dans ses effets, cet EP montre qu’il n’était pas qu’un coup de chance.Constitué de deux titres composés à la même époque que ceux de Winterized n’ayant pas été retenus au final pour des raisons de cohérence – on se demande bien pourquoi, au regard de leur dynamisme – ainsi que d’une reprise du précédent groupe de Gaspard, leader de Seum et ancien Lord Humungus, cet EP permet à la fois de patienter avant l’arrivée d’un nouvel album – qu’on espère proche avec cette bande d’hyperactifs – mais aussi d’apprécier le chemin parcouru en si peu de temps. Prouvant une nouvelle fois la maîtrise du trio dans la pratique d’un sludge ascendant stoner ayant de plus en plus les traits d’un Weedeater doté de l’énergie de la jeunesse – moins occupé à se tirer une balle dans le pied qu’à défoncer tout ce qui l’entoure –, ces quatorze minutes contiennent également une évolution positive en terme de production. Plus mastoc, plus lourd, plus rugueux, plus ample, ce lifting signé Greg Dawson ne dénature en rien ce goût pour le riff basique mais ô combien dansant qu’aime tant la formation, faisant de son handicap – toujours aucune guitare à l’horizon – sa force.Soit une démarche complètement sludge, ces estropiés gesticulant tout ce qu’ils peuvent de leurs membres restants lors des deux premiers titres. Le morceau-titre et « John Flag » convaincront à n’en point douter ceux déjà charmé par Winterized , leurs lignes groovy, calcinées et nerveuses étant une belle invitation à la régression. Si la magie met un peu plus de temps à opérer avec « Hairy Muff », titre de Lord Humungus retenant les chevaux pour mieux les lâcher par la suite – une chose qui devient une certitude avec Seum : il garde à chaque fois un petit uppercut pour nos mâchoires –, sa transe enfumée ainsi que son final d’une lourdeur imposante finissent par emportés avec eux.Rien d’accessoire dans ce petit EP, poursuivant cette optique qualitative plutôt que quantitative faisant le charme de Seum. Si le constat d’être ici en face d’un groupe ne cherchant en rien à changer un sludge canonique aussi accrocheur qu’expéditif reste inchangé, les Québécois le font avec tant d’envie que l’on se retrouve rapidement à taper du pied et sourire bêtement en leur compagnie. Un plaisir pas si fréquent par les temps qui courent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE