Point de ces problèmes ici tant la forme est optimum et où l’on sent qu’il y’a largement encore les moyens de surprendre et de faire mieux dans le futur… c’est tout ce qu’on peut espérer en tout cas vu que désormais les Américains font clairement partie du haut du panier local et international, et ce sûrement pour encore longtemps. En à peine deux albums Matt Moliti et ses acolytes sont déjà devenus une valeur sûre de la scène Death old-school d’outre-Atlantique, tant celui-ci s’est donné dès le départ le moyen de ses ambitions en faisant appel au prolifique et réputé Dan Swanö pour le mastering (et qui ne tarit pas d’éloge sur le combo), appuyé par une écriture redoutable qui se bonifie à chaque sortie. Autant dire qu’on attendait beaucoup du successeur du monstrueux « Morbid Realms » publié il y’a deux ans et demi et qui avait fait l’unanimité, confirmant que l’œuvre du regretté Chuck Schuldiner est toujours aussi vivace et que le quatuor continue de la faire vivre de façon intense. N’ayant nullement changé son fusil d’épaule (mais y’en a-t-il vraiment besoin ?!) celui-ci a vu le retour en son sein du batteur Evan Daniele tout en reprenant les choses où elles en étaient restées, mais en se montrant néanmoins encore plus addictives et redoutables tant on sent une cohésion impressionnante entre chacun de ses membres qui font vivre leur musique avec panache, sans jamais trop en faire. Car à l’instar des précédentes sorties il ne va rien y avoir à reprocher à cette nouvelle livraison menée tambour battant et sans fautes de goût, qui sent toujours les années 80 à mort et se voit ponctuée régulièrement de moments de bravoure d’où émerge de façon plus flagrante certaines influences que l’on avait pu entendre de façon éparse sur les anciennes réalisationsEn effet on avait remarqué sur l’Ep « The Crypts Below » que le groupe n’avait pas hésité à puiser son inspiration également du côté de la Suède, et sur ce nouveau chapitre il y est clairement retourné car outre une reprise fidèle de « Supposed To Rot » d’ENTOMBED le son bien grassouillet de Stockholm et Göteborg va apparaître directement d’entrée avec le redoutable « A Faceless Corpse » aux rythmes variés en continu. Jouant autant sur la vitesse que sur des passages plus lourds on retrouve la patte si caractéristique de L.G. Petrov autant que celle du frontman du New-Jersey, pour un mélange des genres impeccable et reconnaissable immédiatement notamment de par son groove constant et son sens de la mélodie toujours affirmé. D’ailleurs s’il lui est difficile de ne pas se répéter (tant certains plans et passages donnent l’impression légitime d’avoir été recyclés des précédents longs-formats), il réussit néanmoins le tour de force de rester crédible et de continuer à surprendre son auditoire tout en restant relativement balisé et sérieux. Car en écoutant les excellents « Obliteration Of Souls », « Rites Of Gore » et « The Grave Is My Home » on est totalement en présence de ce ressenti, où l’alternance rythmique constante sert de tremplin à des riffs et patterns sobres et directs, certes presque prévisibles dans leur façon d’être amenés mais qui font toujours mouche tant la mise en place fine et affûtée ne laisse pas le temps à la répétition de s’installer. Si le tempo est toujours mené la plupart du temps à cent à l’heure il sait néanmoins ralentir et varier suffisamment pour permettre des respirations bienvenues et indispensables, comme sur le très bon « Swamp Burial » qui sent bon le DEATH époque « Leprosy » (et même 80’s en général), porté par un entrain incandescent via du mid-tempo imparable et des passages bien massifs où le headbanging va être encore plus de rigueur. D’ailleurs si ici le génial et regretté guitariste était mis à l’honneur il va l’être également un peu plus loin sur le tout aussi bon « The Eyes Of Dread », qui outre être la plage la plus longue de ce cru 2022 nous envoie vers le versant ultime du musicien tant ça sent « The Sound Of Perseverance » à plein nez. Car la longue intro rampante et technique (tout comme l’outro à l’opposé) va lorgner vers ce disque testament de par notamment ces longs leads au milieu de parties putrides et écrasantes à la densité exacerbée et à la noirceur renforcée, mais sans y oublier les accélérations où émergent d’ailleurs des accents épiques idéals pour relancer la machine, et faire de cette composition une des plus sombres et abouties de la part de l’entité, et ce tous enregistrements confondus. Point de ces problèmes ici tant la forme est optimum et où l’on sent qu’il y’a largement encore les moyens de surprendre et de faire mieux dans le futur… c’est tout ce qu’on peut espérer en tout cas vu que désormais les Américains font clairement partie du haut du panier local et international, et ce sûrement pour encore longtemps.

