Wampyrinacht - Night of the Desecration Chronique Night of the Desecration

Oh, je ne m’attendais pas à un nouvel des Grecs de WAMPYRINACHT ! Et ce pour plusieurs raisons. La plus évidente est que malgré une très longue existence de 25 années, il n’avait sorti qu’un seul album. C’était en 2017, et c’était 5 compositions qui avaient été enregistrées en 1999 sans jamais avoir été partagées auparavant. Du coup, j’imaginais que les musiciens derrière la formation avaient juste profité d’une occasion pour faire enfin découvrir leur musique, et qu’ils n’avaient rien de neuf à proposer. Je me disais aussi que le leader du groupe devait sans doute être suffisamment occupé ailleurs et que WAMPYRINACHT n’était pas sa priorité puisqu’effectivement il s’agit de Necrolord, le guitariste de NAER MATARON et ACHERONTAS ! Ce dernier vient d’ailleurs de sortir un album particulièrement réussi dans un style occulte sataniste extrême, sous la nouvelle graphie de groupe Αχέροντας ! Necrolord est donc très actif cette année mais on comprend vite que c’est tout simplement parce qu’il a des envies variées, et qu’aucune des formations auxquelles il participe ne propose la même orientation.



Avec WAMPYRINACHT, Necrolord a décidé de se rebaptiser Auctumnus. Il s’occupe de pratiquement tous les instruments et on le retrouve donc derrière la basse, la guitare, les claviers, mais aussi derrière le micro, même si ce n’est pas pour chanter lui-même d’un bout à l’autre des compositions. Il ne fait effectivement que glisser ses cris sur certains passages, et il a laissé le principal à son camarade de longue date V.P. Adept, alias Acherontass, qui est justement la tête pensante d’ACHERONTAS. Le batteur de session, Dothur, vient aussi de ce groupe, même s’il est également connu pour son travail chez MACABRE OMEN. Les autres artistes invités sont deux vocalistes : Ariale Miller de NINHURSAG pour les vocaux féminins clairs, Eris Discordia pour les parties soprano. Enfin un violon apparaît légèrement, et il est joué par Angelos Pavlos. Le line-up le fait donc vite comprendre : Night of the Desecration est un album qui ne joue pas du trve black ou du black brutal. Par contre j’ai du mal à trouver une étiquette, et un description, véritablement satisfaisantes... Les compositions sont évidemment du black metal, mais il part dans des directions variées, allant pour ce qui est le plus sage vers l’atmosphérique, pour ce qui est plus débridé vers de l’expérimental et du progressif. C’est exagéré de faire une comparaison avec SIGH parce que la folie est ici bien plus contrôlée, mais on sent en tout cas la même envie d’émancipation et la même capacité à brouiller les pistes.



Sur les 9 morceaux de l’album, 5 sont instrumentaux. L’introduction et la conclusion sont portées par une voix angélique seule, « My Angel » est un intermède à la guitare acoustique d’une seule minute, « A Wanderer’s Journey... » et «...Towards the Glimmering... » sont des morceaux normaux mais sans vocaux, qui donnent l’impression d’être des entrées en matière ou épilogues des morceaux qu’ils entourent. Ils sont surtout très gadgets... Donc oui, cela signifie bien qu’il n’y a que 4 compositions véritables. « Thorns for my Damnation » et ses 6 minutes, « Night of the Desecration » qui en fait quant à lui 11, « The Church of Thorns» presque 9, et « Hammer of the Angel » 8. La dose d’originalité est variable de l’un à l’autre mais chacun a au moins un temps fort. Dans l’ordre, ce seront :

- les vocaux de la soprano, les riffs heavy et le final à la GRAND BELIAL’S KEY.

- les vocaux qui déclament « à la vampyr », le break au clavier et le violon.

- la furie de l’ensemble et les déclamations à la BAL-SAGOTH.

- les ambiances à la KAWIR, les choeurs en fond et les samples d’oiseaux sur fon de mer à la fin.



L’album est alors tout à fait satisfaisant, principalement lorsque l’on souhaite sortir un peu des sentiers battus. Ce n’est pas le groupe qui parvient le plus à transgresser les règles et à se montrer le plus innovant, mais il parvient en tout cas à transmettre son honnêteté et sa passion du black...

