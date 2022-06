Necropsy Odor - Tales From The Tepid Cavity Chronique Tales From The Tepid Cavity (Démo)

Certains d’entre vous se demandent peut-être à quoi peuvent être occupés les trois garçons de Mephitic Corpse qui après un premier coup d’essai aussi court que concluant paru en avril 2019 (la dégoulinante démo Immense Thickening Vomit) n’ont depuis plus jamais donné signe de vie... Eh bien j’ai la réponse. En tout cas en partie puisque que l’on retrouve chez Necropsy Odor le chanteur et guitariste Matt Rose qui en attendant effectivement que les choses se décantent dans son autre groupe à décidé de reprendre du service en compagnie des frères Foster (Michael et John) histoire de ne pas perdre la main.



Formé à San Luis Obispo, Californie, probablement en pleine pandémie, le trio a sorti en septembre 2021 sa toute première démo intitulée Tales From The Tepid Cavity. Comme souvent avec les jeunes groupes d’aujourd’hui, c’est d’abord sur Bandcamp que celle-ci fût mise à disposition avant qu’une version cassette ne voit le jour en février dernier via Headsplit Records et 625 Thrashcore Records. Il faudra cependant attendre quelques semaines supplémentaires avant de voir arriver une version CD via cette fois-ci le label danois Extremely Rotten Productions. Si on pourra regretter l’artwork initial où figure notamment The Driller et sa superbe guitare foret/tire-bouchon tiré du film Slumber Party Massacre 2 paru en 1987, on appréciera tout de même de pouvoir se délecter de cette horreur sur son lecteur CD...



Au programme de cette première démo bouclée en moins de dix minutes, un Death / Grind absolument dénué de toute finesse et qui à l’image de ce que peut proposer Mephitic Corpse avec son Death Metal, va se complaire dans la crasse, les tripes et le sang... Une interprétation crue et primitive qui de cette production granuleuse, bancale et déséquilibrée à ces titres rudimentaires mais néanmoins ultra-efficaces en passant par ces quelques samples probablement issues de quelconques séries B ravira à n’en point douter tous les amateurs de ce genre de délices cradingues et dégoulinants.

Du haut de ses six titres, Tales From The Tepid Cavity ne fait bien évidemment pas dans la dentelle, enchainant comme on pouvait naturellement s’y attendre tous les poncifs ou presque d’une sortie Death / Grind illustrée par ce type de photo particulièrement graphique... Riffs éclairs qui tricotent à toute berzingue, basse ultra-saturée qui vous retourne l’estomac, batterie survoltée et tout en blasts dont la caisse claire particulièrement desséchée va enchainer les tchouka-tchouka de Punk à chiens et autres blasts sauvages, growl ultra-guttural auquel vont venir se mêler par moments, parfois dans un jeu de question-réponse, chant arraché ("Patrick Humphrey", "Impaled By Tree", "Femur Bone Toothpick") et autres éructations douloureuses ("Femur Bone Toothpick") ainsi qu’une voix largement traficotée (rappelant ce que l’on peut trouver chez Pissgrave) pour un résultat aussi dégueulasse qu’incompréhensible ("Patrick Humphrey", "Degreaser Bath", "Femur Bone Toothpick"). Bref, du Death / Grind dans sa forme la plus rudimentaire et la plus jouissive. Bon, on aurait aimé que la production laisse un petit peu plus de place aux guitares dont on peine parfois à distinguer les riffs entre ces voix baveuses et cette batterie explosive mais dans l’ensemble ces neuf minutes et cinquante-six secondes sont un pur moment de plaisir régressif et transgressif.



S’il faudra faire preuve encore d’un peu de patience avant de pouvoir écouter la suite de ce que nous réserve Mephitic Corpse qui, je vous rassure, n’a pas encore passé l’arme à gauche, l’incartade que s’offre ici Matt Rose en compagnie des frangins Foster à de quoi réjouir. Certes, Necropsy Odor n’a rien de bien nouveau à proposer et sa formule répond à tous ce que l’on est en droit d’attendre d’un disque de ce genre. Pour autant, Tales From The Tepid Cavity sait taper juste tout au long de ces dix petites minutes. Ainsi, au-delà du simple effet défouloir que peut revêtir cette première démo, Tales From The Tepid Cavity donne également envie d’en avoir davantage à se caler sous la dent. On verra donc si suite il y a mais en l’état ces six compositions feront assurément effet auprès de tous ceux ayant quelques atomes crochus avec tous ces éléments décrits plus haut. Allez, à plus !

