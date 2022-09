Undeath - It's Time​.​.​.​To Rise From The Grave Chronique It's Time​.​.​.​To Rise From The Grave

It's Time…To Rise From The Grave. S’il fût un temps où j’avais un petit peu perdu d’intérêt pour ce label de Los Angeles, ses récentes sorties (Phobophilic, Molder, Sadistic Ritual...) le replace néanmoins parmi les structures de choix à suivre de près.



Bien que l’essentiel de ceux qui sont intervenus dans l’ombre du premier album aient ici rempilé (Scoops Dardaris à la production et au mixage, le guitariste Matt Browning à l’artwork pour une réalisation toujours aussi colorée mais néanmoins plus réussie que celle de



Car ce n’est pas une surprise, rien n’a vraiment changé du côté des Américains qui avec ce nouvel album poursuivent naturellement leur petit bout de chemin sans rien remettre en question avec notamment sous le coude certaines prédispositions évidentes pour s’approprier des formules mises au point par d’autres avant eux. Les premiers noms qui viennent ainsi à l’esprit lorsque l’on évoque le Death Metal d’Undeath sont ceux de Cannibal Corpse (surtout) et d’Incantation (un peu) à qui la formation de Rochester doit effectivement beaucoup. Si l’idée de redite et l’absence flagrante d’originalité dans la musique que vous écoutez au quotidien n’est pas du genre à vous rebuter, l’écoute de It's Time...To Rise From The Grave ne devrait donc vous poser aucun souci. Elle devrait même réussir à vous enthousiasmer sans grande difficulté dans la mesure où Undeath sait particulièrement bien y faire et ne manque jamais une occasion de convaincre. À l’inverse, si ce mimétisme flagrant est plutôt du genre à vous faire bander mou, l’aventure risque pour vous de s’arrêter ici-même puisque vous ne trouverez rien chez Undeath qui n’ait pas déjà été dit ou fait auparavant sur d’autres albums ô combien plus emblématiques...



Cependant, si avec son Death Metal le groupe n’invente rien, It's Time…To Rise From The Grave n’en reste pas moins un très bon album truffé de séquences et de riffs tous plus efficaces les uns que les autres. En effet, les Américains ne décrocheront peut-être jamais la palme de l’originalité mais leur sens du riff et de la composition suffit à compenser cette personnalité réduite à peau de chagrin. Car ces dix nouvelles compositions ont beau nous rappeler à la moindre occasion certaines références plus ou moins évidentes, toujours est-il que derrière chaque instrument les musiciens d’Undeath font largement le taf et même bien plus encore à en juger par le niveau technique avancé par les uns et les autres. De "Fiend For Corpses" à "Defiled Again" en passant par "Necrobionics", "Enhancing The Dead", "Head Splattered In Seven Ways", "Human Chandelier" ou "Bone Wrought", on prend d’emblée un très grand plaisir à se laisser embarquer par ces compositions certes cousues de fil blanc mais néanmoins caractérisées par un excellent riffing alliant rapidité, groove et technicité. De même, l’album bénéficie d’une très bonne dynamique, alternant accélérations relativement franches (même si ces dernières sont loin de frôler l’excès de vitesse) et passages moins soutenus marqué en règle générale par un sens du groove particulièrement affûté et irrésistible qui ne devrait pas manquer de faire mouche. Difficile en effet de résister à des séquences telles que celles proposées dès les premières secondes de l’excellent "Fiend For Corpses" ou bien sur "Defiled Again" à 0:19, "Necrobionics" à 0:25, "Enhancing The Dead" à 1:14 ou "Head Splattered In Seven Ways" à 0:31 et qui à chaque fois ou presque rappellent le Cannibal Corpse de la grande époque (notamment à partir de Tomb Of The Mutilated). Bref, autant de moments particulièrement savoureux qui en feront sûrement chalouper plus d’un.



S’il poursuit ainsi son chemin sans rien y apporter de nouveau, Undeath le fait néanmoins avec beaucoup d’aisance et suffisamment de conviction pour espérer convaincre. Bien entendu, on pourra lui reprocher un mimétisme parfois un petit peu trop poussé avec certains grands noms de la scène Death Metal (Cannibal Corpse en tête) mais en ce qui me concerne cela n’est évidemment pas un souci puisque It's Time...To Rise From The Grave concentre l’essentiel : des titres extrêmement bien ficelés et particulièrement efficaces ainsi qu’un sens du groove pour le moins irrésistible que ce manque d’originalité et de personnalité ne vient en rien entacher. Bref, Undeath fait ici du Undeath en recyclant de l’ancien pour en faire du neuf sur lequel on prend beaucoup de plaisir à se pencher. Rien de bien sorcier dans tout cela mais un sens de la formulation et de l’exécution qui fait que tout cela fonctionne à merveille. À l’instar de groupes comme Fluids, Molder, Tomb Mold ou Wharflurch, Undeath ne semble pas être du genre à se tourner les pouces trop longtemps. Probablement soucieux de battre le fer tant que celui-ci est encore chaud, la formation originaire de Rochester rempile en cette année 2022 avec la sortie en avril dernier sur Prosthetic Record d’un deuxième album intitulé. 