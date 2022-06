Wędrujący Wiatr - Zorzysta staje oćma Chronique Zorzysta staje oćma

Tu t’es demandé : « Pourquoi le groupe WEDRUJACY WIATR existe-t-il alors qu’il y a déjà STWORZ, un groupe assez proche musicalement, tenu par le même musicien : Wojslaw alias W. ? ».

Et bien ta question est complètement conne et je vais t’expliquer pourquoi en plusieurs points.

Sache tout d’abord que le line-up de ces deux formations n’est pas le même. Oui, il y a bien le Polonais W. qui officie dans les deux, mais il a créé STWORZ avec M. en 2007 et WEDRUJACY WIATR avec Razor en 2011. Tu permettras donc qu’il ait envie de faire de la musique avec des personnes différentes, même si l’univers musical est assez proche, non ?

Ensuite, W. est un musicien accompli. Il peut s’occuper dans ses deux formations des guitares et de certains instruments folkloriques, mais il a choisi de ne faire les vocaux que chez le premier, et de n’être derrière la basse que chez le deuxième. Tu permettras donc qu’il ait envie de se donner des rôles différents selon son groupe, hein !

Et enfin... ou plutôt surtout... les concepts de ces deux groupes sont totalement différents, et du fait que les thématiques ne sont pas semblables, les ambiances musicales s’en trouvent elles aussi éloignées. Tu autorises qu’une même personne ait envie ou besoin de parler de plusieurs thématiques, n’est-ce pas ?!

STWORZ et WEDRUJACY WIATR existent parce qu’ils ont tous les deux une raison d’exister, et parce qu’il est tout à fait possible de créer deux plats aux saveurs uniques à partir des mêmes ingrédients. Il suffit de quelques écarts de dosages. Dans la musique, dans le visuel, dans les thématiques.

STWORZ est un groupe qui parle des gens. Des hommes et des femmes du quotidien, de leur vie dans et avec la nature. Sa musique laisse ainsi plus de place aux éléments folk et acoustiques. Il nous fait voir des scènes de vie. De son côté, WEDRUJACY WIATR parle du non-ordinaire de l’homme. Il n’est pas le quotidien, mais le voyage. Le voyage à la fois physique et intérieur. Son black atmosphérique incite ainsi à s’élever pour voir nos contrées de plus haut, pour voir l’âme humaine de plus haut… finalement pour prendre de la hauteur et retrouver aussi bien des mythes et légendes qu’un « soi » profondément enfoui, et que parfois même on n’a pas conscience de cacher dans notre cœur.

STWORZ a des odeurs, WEDRUJACY WIATR a des hauteurs.

C’est à ce dernier que je m’intéresse aujourd’hui avec son troisième album, sur lequel le concept a été poussé au-delà des limites. Nous y trouvons sept compositions de très haut niveau qui composent un véritable recueil d’histoires et de voyages humains. Alors que la plupart des groupes atmosphériques se contentent de planter des paysages, ce Polonais parvient à y ajouter du mouvement. La vie est là, même quand ce ne sont pas des invidus qui interviennent. On imagine le vent souffler, les feuilles des arbres trembler, les petits mammifères s’agiter... Cette impression vient du talent de narration du groupe, ainsi qu’à tous ces sont qu’il ajoute et permettent une meilleure immersion : bruits d’animaux, de la forêt, du bois qui craque… Même l’auditeur peut avoir l’impression d’être propulsé dans ce décor. Il est emporté et ne peut que se laisser porter durant 70 minutes hypnotiques sans jamais être lassantes. Les dosages entre les éléments sont trop parfaits pour cela et il est impossible de résister aux nappes de clavier qui créent des brumes tantôt mystérieuses tantôt mystiques, aux passages acoustiques qui créent un effet de proximité...

Et la cerise sur le gâteau, c’est le digipack. Le visuel qui fait penser à un grimoire est déjà très bien présenté, mais le livret en lui-même est une mine. Il contient les paroles aussi bien dans la langue d’origine que leur traduction en anglais, puis il est aussi enrichi d’illustrations qui complètent la magie musicale. Et pour couronner le tout, il est numéroté à la main bien qu’il soit sorti à plus de 1000 exemplaires...

Non, il n’y a pas de point faible dans cet album, et il faut juste se dépécher de se le procurer pour profiter d’un moment particulièrement idyllique.

