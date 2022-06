Fra Hedensk Tid / Infernal Necromancy / Mass Kontrol Genocide / Yvonxhe - Reliquiae Quaternion Chronique Reliquiae Quaternion

Oh la belle surprise venue du Japon ! Un split qui réunit quatre formations, dont deux qui font partie de celles que je préfère dans l’archipel ! Et en plus, il s’agit de morceaux inédits. Mais oui, c’est un miracle. D’autant que comme c’est souvent le cas avec le label nippon Zero Dimensional Records, la promotion n’avait pas été fofolle. C’est donc un peu un cadeau tombé du ciel cet album collaboration de 37 minutes.



Par contre, heureusement que je sais lire, parce que ce n’est pas le visuel qui m’aurait donné envie de me procurer cet album. C’est donc sur le site de l’écurie que j’ai lu qu’il s’agissait là d’un split réunissant mes chouchous INFERNAL NECROMANCY et YVXONHE accompagnés des très actifs sur scène FRA HEDENSK TID et des méconnus MASS KONTROL GENOCIDE. Aucun de ces noms n’apparaît sur la pochette. On saisit tout de même la référence intéressante des 4 symboles représentant chacun l’un des groupes, tournant tous autour d’un signe satanique. Ce sont bien 4 unités qui ne se distinguent pas les unes des autres mais se complètent et ont chacun la même importance.



L’ordre d’apparition des groupes sur l’opus a été choisi par ordre alphabétique. C’est donc FRA HEDENSK TID qui ouvre le bal avec deux morceaux. Il n’a jamais vraiment brillé pour ses compositions, mais il a toujours été très présent lors des quelques concerts organisés ici et là au Japon. C’est ce qui fait que son nom apparaît encore fréquemment alors qu’il n’a sorti qu’un seul album jusqu’à maintenant, en 2013. J’en avais déjà réalisé une chronique et j’expliquais à quel point le leader du groupe, Kawana, était respectueux du black à l’ancienne. Oui, le trve black assez sale et méchant qui lui a même fait choisir un nom de groupe en norvégien. Fra Hedensk Tid signifie « De l’époque païenne ». Ces deux nouvelles compositions ont cependant des titres en japonais. Le premier signifie : « La disparition du soleil et de la lune » et le second : « Seigneur de la potence ». Les qualités et les défauts de ces 8 minutes de participation se résument à ce que je viens de dire : c’est du trve black classique. Terriblement classique.



C’est ensuite l’un de mes groupes favoris du Japon qui enchaîne, avec deux morceaux lui aussi : INFERNAL NECROMANCY. Il a été fondé en 1998 et son avancée a été très lente et progressive, jusqu’à la sortie en 2008 d’un premier album phénomène. Mais malgré sa très bonne réputation et le respect qu’il s’est attiré autour du monde, le groupe porté par Psychoblaze n’a pas enfoncé le clou par la suite. Il a ressorti ses vieilles démos sous forme de compilations en 2011, il a fait un split avec KANASHIMI, il a sorti un album live… et c’est presque tout. Il vient pourtant prouver avec deux nouvelles compositions qu’il est toujours égal à lui-même. Il a toujours la même fougue et le talent pour cracher des riffs mélodiques saturés. Par contre, il a un son particulièrement horrible. C’est sans doute volontaire vu les influences de la vieille scène française qu’avoue notre homme, mais cela pourra en faire rager plus d’un de subir une production dégueulasse.



Le groupe suivant est celui qui apparaît le plus longtemps, avec 3 compositions et plus de 10 minutes de jeu. C’est MASS KONTROL GENOCIDE et j’avoue avoir fait l’impasse sur lui jusqu’à maintenant. Mais j’ai une bonne excuse ! Le visuel du premier album sorti en 2019 m’avait fait croire à tout sauf à du black metal. Et au lieu de lui laisser sa chance, je l’avais totalement mis de côté. Là, je n’ai pas eu le choix et j’ai donc découvert son univers musical grâce au split. Et heureusement ! Aïe aïe aïe, je vais tout de suite commander l’album que j’ai laissé passer. Les morceaux de ce groupe sont complètement fous. Comment les présenter… Ils sont très dynamiques et presque dansant dans leur rythme, mais comme si quelques substances illégales avaient été ingérées avant de se mettre à bouger son corps. C’est un black metal qui part d’une base très classique « trve », mais qui lui urine dessus avec des éléments inattendus. Fanfare, vocaux qui déclament en japonais, boite à musique… C’est très inattendu, et du coup c’est particulièrement efficace.



Et enfin la quatrième formation est YVONXHE, celle que j’ai toujours présenté comme une éventuelle relève mais qui n’a jamais conforté cette position. C’était déjà il y a 10 ans qu’ils sont apparus dans le paysage du black japonais, avec la particularité de faire des titres ridiculement courts. Le premier EP faisait 6 minutes 21 avec 4 morceaux, l’album faisait 23 minutes avec 13 morceaux, le deuxième EP faisait 7 minutes 15 avec 5 morceaux… Leur record de longueur était jusqu’à maintenant de 2 minutes 39 ! Eh bien ils ont failli dépasser cette durée avec les trois compositions présentées sur ce split. « Sublimated Contaminants » fait 2:06, « Disgusting Euphoria » en fait aussi 2:06, mais « Inorganic » en fait… 2:33. Et comme toujours on le regrette. On le regrette parce que c’est véritablement l’une des formations japonaises les plus carrées dans les Ténèbres. Ils sont ultra appliqués pour poser un décor sinistre en quelques secondes et le brûler en un instant. La destruction est complète, mais justement, elle ne dure pas assez longtemps pour assouvir notre soif… La petite nouveauté est que le groupe montre sur son troisième morceau un visage un peu moins surexcité. Il y reste démoniaque mais sa première partie est plus lancinante que d’habitude.



Alors quel verdict pour ce split ? Les groupes que je connaissais déjà ne se sont pas surpassés mais ils ont conservé leur univers, et leurs particularités. C’est donc déjà un énorme plaisir de les retrouver. Et puis il y a la surprise MASS KONTROL GENOCIDE qui m’a particulièrement bien tapé dans l’oreille. Ceux qui ne connaissent pas ou peu les formations qui jouent sur ce split peuvent y aller sans hésiter, ce sera une bonne introduction à leur univers et un bon retour dans le black metal inspiré par les années 90…

