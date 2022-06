Windhelm - Au crépuscule de l'existence Chronique Au crépuscule de l'existence

Franchement… Sincèrement… Je n’avais pas envie de mettre une mauvaise note à WINDHELM… C’est un one man’s band français que je suis depuis (presque) ses débuts et que j’ai toujours aimé découvrir. J’avais d’ailleurs fait une vidéo à son sujet en 2018 et je me demandais s’il n’était pas un bon candidat à la relève dans le black metal français. J’étais conforté dans cette impression en voyant récemment qu’il signait chez le label français culte Drakkar. Alors je me suis empressé de commander ce Au crépuscule de l’existence, je l’ai écouté, et… j’ai ragé.



Pourtant je n’ai pas de critique à faire sur grand-chose. Je suis même enchanté par beaucoup d’aspects. J’aime le visuel qui installe déjà des ambiances sombres, isolées et torturées. Bien entendu on pense déjà au vieux black des années 90, et beaucoup à nos Légions Noires. Et puis la musique en elle-même confirme bien tout cela. Pendant 13 pistes, le black metal est sincère, tour à tour douloureux, rampant, malsain et un poil mélancolique. On a l’impression que ces compositions s’échappent d’une cave d’église, dans laquelle vit terré un homme tiraillé entre l’envie d’en sortir et le besoin d’éviter la puante humanité. Un orgue apparaît par moments, apportant une touche « Nosferatu » à l’ancienne. Du coup, musicalement je serai tenté de mettre une bonne note. Un 8/10 ne serait pas volé.



Mais toutes ces qualités, toutes ces ambiances… elles sont sabotées par un élément, un seul. Mais quel élément important, puisque ce sont les vocaux. Aldric en est bien sûr à l’origine étant donné qu’il fait tout et absolument tout dans ce projet. J’espère qu’il pardonnera mes mots et je ne souhaite absolument pas le blesser, mais je pense qu’il devrait trouver quelqu’un pour le remplacer au micro. Juste ça, juste le micro. C’est vrai que dans le black metal, il y a des chants qui sont très laids, mais ils collent à des atmosphères, et ils ajoutent de la saleté ou un côté malsain. Je suis le premier à jouir quand c’est le cas. Ici, les vocaux sont laids mais malheureusement ils ne collent pas à la musique. Je n’apprécie pas le timbre qui ne transmet aucune émotion. Ni haine, ni colère, ni mélancolie, ni rien. Juste une voix grave qui lutte pour placer les textes. Car c’est là le deuxième problème des vocaux : ils cherchent constamment à raconter ce qui a été écrit. La voix se fait alors poussivement audible et perd totalement en spontanéité. On dirait un texte lu qui essaie de suivre le rythme des morceaux, sans toujours y parvenir. À plusieurs reprises on sent qu’il y a trop de mots à dire par rapport à la place laissée par la musique, et que le chanteur est donc obligé de chanter de façon aléatoire. Il ne respecte pas le rythme de sa propre musique parce que ses paroles ont trop de pieds. Du coup, c’est très fastidieux…



Du coup, je rage… contre les vocaux. Le ton, le timbre, la prononciation, le rythme… rien ne va et tout gâche la musique. Ou alors je ne sais pas, c’est peut-être trop subjectif et c’est moi qui fais simplement un blocage ? Du coup j’aimerais bien l’opinion de tout le monde, pour savoir si je suis trop strict cette fois-ci…

2022 - Drakkar Productions Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Windhelm

Black Metal - 2016 - France

écoutez Au crépuscule de l'existence

tracklist 01. Prélude...Une offrande 02. Sur les chemins tordus de la nuit 03. Sous la bannière funèbre 04. Les souvenirs d'une sombre existence 05. Boire le calice de destruction 06. La chapelle oubliée 07. Le village endormi 08. Les anges sans ailes 09. Le black metal est mort 10. Au crépuscule de l'existence 11. L'éternel m'attend 12. Necronirisme 13. Quand un âge prend fin

Durée : 57:01

line up Aldric / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 15 Avril 2022

