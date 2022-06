Sarinvomit / Eggs Of Gomorrh - Encomium Of Depraved Instincts Chronique Encomium Of Depraved Instincts (Split-CD)





Intitulée Encomium Of Depraved Instincts, cette collaboration parue en juillet 2019 sur le label français Krucyator Productions voit chacun de ces deux groupes nous offrir quatre morceaux (deux titres inédits et deux titres live) pour une durée totale avoisinant de peu la demi-heure. Si ces quelques offrandes faites sur les planches et restituées ensuite sur disques ne m’enthousiasment guère de manière générale, je me réjouirai cependant (surtout après les excellents



Ce sont les Turcs originaires de Kadıköy qui ont la responsabilité d’ouvrir les hostilités. Nous avions laissés ces derniers juste après la sortie de leur premier album paru un an plus tôt. Un disque sauvage, blasphématoire mais néanmoins mélodique que beaucoup attendaient et qui n’a vraisemblablement pas déçu malgré un certain changement de cap. Sans trop de surprise, ces deux titres inédits reprennent les choses là ou la formation les avaient laissés en 2018 avec

Enregistrés lors de leur prestation au NRW Deathfest de 2017, "Spreading VX Gas Over Kaaba" et "Pandemonic Radiation Descends" tous les deux tirés du EP Baphopanzers Of The Demoniacal Brigade n’apportent strictement rien par rapport aux versions originales. C’est même plutôt l’inverse dans la mesure où la voix est lointaine et bourrée d’effets, les guitares assez peu distinctes, la batterie finalement très en avant dans le mix final et le public totalement absent ou presque... Certains apprécieront peut-être l’exercice et le rendu, pour ma part ces deux morceaux n’ont en l’état que très peu d’intérêt et ne servent finalement qu’à remplir ce split de manière tout à fait inutile...



La suite, c’est Eggs Of Gomorrh qui s’en charge avec "Redemption Martyr" et "Shrine Of Disgust", deux nouveaux morceaux qui là encore marchent dans les pas de ce qu’a pu faire le groupe précédemment. Forcément, ces derniers ne réservent à l’auditeur aucune véritable surprise si ce n’est peut-être le caractère un petit peu plus dissonant de "Redemption Martyr" par le biais de ce riffing particulièrement fulgurant ou bien ce moment de répit un tout petit peu plus long qu’à l’accoutumé dispensé sur "Shrine Of Disgust" entre 2:35 et 3:01. Pour le reste, c’est toujours la tête dans le guidon que les Suisses mènent leurs assauts nucléaires. Une force de frappe implacable et extrêmement efficace qui malgré certaines limites (notamment celle d’une formule jusqu’au boutiste vue et revue qui, on le sait, laisse peu de place à la nouveauté et à la nuance) n’a aucun mal à convaincre ou plutôt devrais-je dire à faire baisser les armes. Car Eggs Of Gomorrh n’est une fois encore pas là pour faire semblant et entend bien s’imposer une fois de plus par la force.

Bénéficiant d’un meilleur son que les deux titres live proposés par Sarinvomit, "Goat Inkvizitor" et "Shore Of Sodom" font le travail mais n’offrent encore une fois qu’assez peu d’intérêt. Le son y est forcément moins bon que sur album et la présence du public très discrète n’apporte pas grand chose. Reste cependant une interprétation radicale et sans faille d’un groupe bien décidé à s’imposer également sur les planches même si au final on aurait là encore très bien pu s’en passer...



Sorti quelques mois après les excellents Encomium Of Depraved Instincts vient confirmer les très bonnes dispositions dans lesquelles Sarinvomit et Eggs Of Gomorrh étaient au moment des faits. Pour autant, et même si la durée de celui-ci aurait été réduite de moitié, je pense que ce split aurait probablement gagné à être allégé pour ne proposer au final que les quatre inédits qui effectivement s’avèrent extrêmement convaincants et justifient à eux seuls l’écoute et même l’achat de ce split fort sympathique Si Eggs Of Gomorrh s’est montré relativement silencieux ces trois dernières années (en tout cas jusqu’à la sortie de son deuxième album paru la semaine dernière), on peut dire que 2019 aura été à l’inverse une année relativement chargée pour le groupe suisse puisqu’en plus de l’excellent EP Outpregnate que j’ai enfin pris le temps d’aborder en ces pages, le groupe a également sorti un split en compagnie des Turcs de Sarinvomit. 