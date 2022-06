Drudensang - Tuiflsrijtt Chronique Tuiflsrijtt

Cette rage !!! Oh que oui, DRUDENSANG est enragé de fou ! Le groupe allemand a des putains de crocs et il aime les planter dans tout ce qui passe. Énergie, dynamisme, nervosité... Ça tue, mais ça tue même trop.



DRUDENSANG existe depuis bientôt 10 ans, et si la scène locale le connaît bien, c’est principalement pour ses activités scéniques. Le groupe tabasse les petits et grands Teutons assez régulièrement, et il en a même fait des enregistrements pour des albums live. C’est assez original d’ailleurs comme approche puisque jamais avant 2022 le groupe n’avait sorti d’album complet ! Des démos, oui. Des splits, oui. Un EP, oui. Un album, non, jamais ! Et c’est chez ses compatriotes de Folter Records qu’il le propose, avec un nom charabiesque pour nos petites oreilles françaises : Tuiflsrijtt.



Sa pochette est très réussie, réalisée par le célèbre mexicain Néstor Avalos, connu pour des pochettes d’albums de BLUT AUS NORD, HECATE ENTHRONED, ROTTING CHRIST ou encore VARATHRON. Son trait colle bien aux ambiances des 9 compositions, directes, fougueuses, et bien « classes ». Oui, « classes », parce que c’est le mot auquel on pense une fois l’heure de jeu terminée. La classe, pour une leçon de fessée. Tous les morceaux sont ultra envolés, proposant des tornades de riffs et des mélodies fougueuses. Il est impossible de résister et de ne pas vouloir headbanguer. C’est même inconscient, mais obligatoirement on remue sa tête à l’écoute de ces morceaux.



Bien sûr que c’est positif. C’est généralement ce qu’on attend d’un groupe de black possédé. Et cette efficacité fait de Tuiflsrijtt un album qui plaira à la majorité. Seulement, c’est aussi un point négatif, parce qu’à force d’être toujours sur un rythme effréné, les compositions deviennent plus vite lassantes. Il y a bien quelques temps morts, notamment des passages acoustiques, qui permettent de souffler un peu, mais à part ces quelques légers intermèdes, la musique déchaînée s’enchaine. J’ai eu l’impression que quelques nuances supplémentaires n’auraient pas été de trop, et que la hargne serait encore mieux ressortie si elle avait été un peu moins continue. Ce n’est pas un reproche, mais une explication sur ce qu’il m’a manqué pour mettre une meilleure note.



DRUDENSANG est impressionnant, et il doit vraiment apporter le chaos en live, avec des pistes qui bastonnent sans pitié !

2022 - Folter Records Black Metal déchainé notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

Black Metal déchainé - 2013 - Allemagne

Drudensang

Extrait de "Tuiflsrijtt"

tracklist 01. Krampen Erwacht - Aufbruch 02. Hexntreyber 03. Seelengift 04. Tuiflsrijtt 05. Rutengang - Ritus der Habergoaß 06. Von Druden Zerfetzt 07. Raserey der Krampen 08. Rouhnåchtszauberey 09. Marterfeld - Seelenzug ins Totenreich

Durée : 56:06

parution 30 Avril 2022

