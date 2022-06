Somme - Somme Chronique Somme (EP)

Si comme moi vous avez suivi de près les sorties du label anglais Death Kvlt Productions (Akasha, Celestial Sword, Lamp Of Murmuur, Nocturnal Departure, Revenant Marquis...) devenu depuis Death Prayer Records (Calderum, Lamp Of Murmuur, Revenant Marquis, Spider God...), le nom de Somme n’a probablement pas du vous échapper.

Projet finlandais initié par Argonui et Myst, tous les deux membres du groupe Fallen Forest dont on a déjà parlé ici même, le duo a sorti en février 2020 ce premier EP éponyme. Disponible sous forme dématérialisée, celui-ci s’est vu proposer dans les semaines suivantes un pressage vinyle malheureusement épuisé en quelques heures seulement. Il aura fallu patienter plus de deux ans pour voir enfin débarquer une version CD proposée pour l’occasion dans un format A5 peu pratique mais néanmoins idéal pour mettre en valeur le portrait de ce que l’on imagine être un soldat allemand de la première guerre mondiale.



En effet, son inspiration, le duo la puise en grande partie dans les évènements tragiques de la guerre 14-18 et notamment cette triste bataille de la Somme qui fût l’une des campagnes les plus sanglantes et meurtrières de cette guerre (devant Verdun) avec pas moins de 442000 morts ou disparus et plus d’un million de victimes... Un sombre pan de notre histoire vraisemblablement raconté du point de vue de l’Allemagne (je n’ai pas les paroles pour vous le confirmer, seuls certains titres comme "Shock Troops", "Fatherland" ou "Siegfriedstellung" ainsi que quelques photos et autre armoirie sans équivoque présentés dans le digipack me laissent le supposer). Un parti pris qui d’emblée confère à ce premier EP une aura froide et particulièrement menaçante...

Cette atmosphère sinistre et pesante, le duo ne va pas manquer de l’entretenir dès l’introduction grâce à ces notes de synthétiseurs gorgées de tension et à ces samples de bombardements qui ne laissent aucun doute quant à la dureté et à l’absurdité de ces combats ayant faits rage il y a plus de cent ans. Une entrée en matière qui donne évidemment froid dans le dos et qui va surtout permettre de donner le ton pour la suite. Sans surprise, celle-ci s’inscrit dans le registre d’un Black Metal mené la baïonnette dressée fièrement vers l’ennemi au son d’une production décharnée et rudimentaire naturellement taillée pour le job. Guitares qui grésillent, basse et cymbales aux abonnés absents, chant lointain et hyper saturé, batterie tout en caisse claire... Tout est fait pour rendre l’écoute désagréable aux oreilles les plus chastes mais à l’inverse ravir à n’en point douter les amateurs de Black Metal cru et primitif qui ne se formaliserons probablement pas pour ces quelques petits défauts.



Puisant dans son héritage scandinave, Somme livre avec ce premier EP une musique radicale et bas du front menée pour l’essentiel le couteau entre les dents mais néanmoins habilement relevée par de puissantes mélodies typiquement finlandaises évoquant tour à tour un farouche désir de conquête et de victoire ("Bazentin Dawn", "Shock Troops" et "Fatherland") ainsi qu’un certain sentiment de défaite et d’impuissance face à tout ce chaos et cette absurdité sanglante ("Siegfriedstellung" et "I Had A Comrade" dont le titre fait écho à un chant allemand du 19ème siècle intitulé "Ich Hatt' Einen Kameraden"). Deux sentiments opposés et paradoxaux qui s’expliquent historiquement par le simple fait qu’en dépit de tous ces moyens humains et matériels engagés et finalement de toutes ces pertes, ni les Alliés ni l’Allemagne ne sont sortis vainqueurs de ce conflit meurtrier... Enfin, malgré une certaine prédisposition à faire tourner encore et encore les mêmes patterns (riffs entêtants et blasts en continue), Somme a tout de même pris soin d’apporter quelques variations rythmiques à sa recette ("Bazentin Dawn" à 1:05, "Fatherland" à 1:16, "Siegfriedstellung" qui joue intégralement la carte du mid-tempo tout en incluant à mi-parcours une batterie un poil plus rapide...). Une décision évidemment bienvenue puisqu’elle va permettre de nuancer habilement ces quelques compositions sans pour autant dénaturer leur efficacité ou leur portée émotionnelle (que ce soit cette haine de l’autre ou bien ce fatalisme désabusé).



S’il ne réinvente rien avec son Black Metal famélique à la production volontairement bancale, Somme n’en demeure pas moins particulièrement convaincant tout au long de ces vingt petites minutes. Certes tout ce que propose le groupe ici, de cette introduction menaçante à cette conclusion instrumentale aux sonorités militaires évidentes en passant par ces compositions puissantes et particulièrement efficaces, a déjà était fait auparavant par d’autres (on pense évidemment à Marduk ou à Endstille, ne serait-ce que pour les thèmes abordés). Pour autant, au-delà de cette production qui pourrait encore en laisser quelques uns sur le carreau, on ne peut que se montrer particulièrement enthousiaste à l’écoute de ce Black Metal intense, haineux et en même temps terriblement désabusé et fatigué... Bref, une sortie modeste qui mérite néanmoins toute votre attention.

