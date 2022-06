Cult Of Luna - The Long Road North Chronique The Long Road North

En parallèle du black metal, du death, des musiques « alternatives » comme l’ambiant, le dark folk, le doom jazz et bien d’autres encore, j’ai toujours eu un faible pour le post-rock/metal. Sans doute, inconsciemment, l’ai-je conçu, à tort ou à raison, comme le trait d’union entre tous ces genres, entre la rudesse du metal et l’amplitude de l’ambiant, entre la tension propre aux musiques extrêmes et les aspects aériens et décalés des sons alternatifs.



Dans cette quête de découvertes, Cult of Luna est passé bien vite dans mon radar avec Somewhere along the Highway. L’étonnement puis l’envoutement furent total. Les bases du style, plus marquée que sur leurs précédents efforts, mieux abouties, plus ultimes, consacraient cet album comme l’une des pierres fondatrices du genre, comme l’un de ses chefs-d’œuvre. Si Salvation et l’éponyme étaient déjà des bijoux dans leur écrin, ils n’atteignaient pas encore, à mon sens, cet équilibre parfait entre violence, montée en puissance aérienne et plages de méditation quasi transcendantales. Vertikal et Dawn to Fear, derniers efforts spectaculaires, laissaient à penser que quoi que fasse Cult of Luna, le combo suédois n’échouerait jamais. A l’image de ces groupes incapables de sortir un album moyen, ne se repaissant que de l’ultime. The Long Road North confirme la règle.



Le fil rouge est le même, porté au firmament. Les très longues plages ambiantes sont omniprésentes, qui installent le climax propre au groupe, accompagnées / brisées / relancées par des riffs souterrains grondants et soutenues par des vocaux déchirés qui en appellent autant au désespoir qu’à la rage. Montés sur une structure prog’ classique, Cult of Luna inscrit The Long Road North dans la suite directe de Vertikal : des montées en tension hyper soignées, cotonneuses autant que menaçantes, qui débouchent sur une explosion qui doit autant au hardcore qu’au sludge (The Silver Arc, Blood Upon Stone). Tel un oiseau de cristal venant prendre son bain de plomb. Le contraste – cachet du groupe – est saisissant (Cold Burn et son départ lourd et martial avant un défoulement de mélodies aériennes). Il est connu ; il fait pourtant toujours effet.



Mais The long road North ne se réduit pas à ce seul schéma. D’une manière qui m’a paru assez nouvelle, Cult of Luna injecte dans son post une dose d’ambiant certaine, qui sert non seulement de fil conducteur mais aussi, plus nettement, de base musicale. Beyond I par exemple, qui clôt le premier tiers de l’album, apporte un final à cette première partie tout en finesse et délicatesse, la voix de Marianne Faithfull offrant un apaisement réel et une profondeur magique au titre. Comme un écho, Beyond II réalise la même action en toute fin d’album où cette fois-ci, le compositeur Colin Stetson plonge l’auditeur dans l’infini stellaire.



Au centre, Cult of Luna a placé sa pièce principale, An Offering to the Wild, dotées de près de 13 minutes de montée en tension, variant les textures – douce au début, plus menaçante par la suite – avant que le groupe ne déchaine un sludge mélodique et torturé du meilleur effet, arrondi par une basse gourmande au possible. Puissant, complexe et chargé en informations, ce morceau est central autant par la place qu’il occupe que par le basculement stylistique qu’il offre sur la seconde partie de l’album. Ainsi par exemple, Into the Night et Full Moon délivrent des respirations, des pauses aériennes plus apaisantes après une première partie d’album copieuse et dense. Into the Night adopte ainsi un ton langoureux, chaud et cotonneux, ample et profond à la fois, propre à l’apaisement. Même le titre éponyme adopte des tonalités différentes, qui débutent sur des accents folk, western, country folk mais avec un fond orageux, qu’on sent dégénérer au fur et à mesure qu’avance la structure.



Condensé de tout ce que le groupe engendre de meilleur, The long road North est aussi surprenant par les nouveautés qu’il introduit. Parfaitement structuré, doté d’un track list efficace, ce dernier album est de nouveau une très belle réussite. Qui en doutait vraiment ?

