DODSFERD, ce n’est pas à la légère. C’est réfléchi, c’est assumé. Et surtout ce n’est pas parce que je suis un fan du groupe que j’ai été convaincu par les deux seules pistes de cet opus, mais bien parce qu’elles le méritent. Je rappelle même que j’avais mis un 8.5/10 à la sortie précédente de 2018 : Suicide and the Rest of Your Kind Will Follow Part II est mieux qu’excellent, il est ultime. Il va devenir culte dans ma discographie personnelle, et même historique…



En fait, je pensais qu’il allait être sans grand intérêt, ou au mieux anecdotique. Tout simplement parce que comme son nom l’indique, il s’agit de la suite d’un ancien album. La première partie de Suicide and the Rest of Your Kind Will Follow était sortie en 2009 et elle avait déçu beaucoup de fans. Wrath avait eu envie de créer deux morceaux extrêmement longs dans un registre plus douloureux, plus dépressif qu’à son habitude. C’était à une époque où ce style était ultra-représenté dans la scène, et malheureusement DODSFERD n’avait rien réussi à y apporter. Les 20 minutes de la première composition étaient honnêtes, mais les 16 de la seconde rataient complètement le coche.



12 ans plus tard, le DSBM est moins prisé. Il n’a pas du tout disparu, mais il ne domine plus autant qu’à sa grande époque. Et pourtant c’est le moment choisi par le Grec pour retenter sa chance dans ce domaine. Il avait une revanche à prendre, et il a relevé le défi au-delà de toutes les espérances. Il parvient ici à montrer qu’il est capable de faire du dépressif, mais aussi qu’il parvient à en faire un qui enterre les autres. C’est tout bonnement incroyable, et le nombre d’écoutes n’arrive pas à calmer mon ardeur. Et cette efficacité est principalement due à la richesse des 35 minutes. Il y a tous les ingrédients, absolument tous, qui permettent de garder la tension à chaque minute, à chaque seconde des compositions. Et ainsi, on va trouver une variété dans les instruments : guitare, basse et batterie classiques, mais aussi guitare acoustique, piano, violoncelle, flûte, saxophone ! Ce qui est fou, c’est que ces éléments apparaissent sur des passages différents, au sein de l’une ou l’autre des deux seules compositions ! Et à chaque fois, ces éléments nous tombent sur la tronche avec une force émotionnelle parfaite. C’est tout juste fou. Et ce n’est pas tout, parce que le black metal désespéré trouve parfois un côté rayonnant et libérateur et les riffs s’emballent et irradient les ambiances. La forêt était noire et désolée, de légers rais de lumières transpercent les branches…



