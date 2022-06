Gauntlet Ring - Tyrannical Bloodlust Chronique Tyrannical Bloodlust

Y'a pas, le tour du genre a beau avoir été fait à de multiples reprises au cours de ces trois dernières décennies, le Black Metal continue de séduire. Mieux, on arrive toujours à dénicher de belles petites pépites parmi le flot ininterrompu de sorties - Encore faut-il prendre le temps, et l'énergie, de se fader le tri. Et si on ne m'avait pas recommandé chaudement l'écoute de "Tyrannical Bloodlust" au détour d'internet, je dois avouer que ni l'origine, ni le nom, ni la pochette ne m'auraient décidé à y jeter une oreille attentive. C'était moins une ! Car ce deuxième full-length de Gauntlet Ring concentre tout ce qui m'a fait tomber amoureux du genre. Une sorte de pot-pourri de ce que le corpse-paint, le cuir, et les vapeurs de soufre, peuvent proposer de meilleur.



Né à New-York il y a deux ans à peine, Gauntlet Ring n'a pas chômé. Un confinement qui aura certainement contribué au bouillonnement créatif du duo, accouchant de pas moins de cinq démos au cours de l'année 2020, tirées sur cassette, entre 20 et 50 copies chacune. On est UG ou on ne l'est pas ! L'année suivante, premier essai transformé, avec l'album "Upon the Wings of the Black Eagle", une demie-heure d'un Black Metal tant âpre que cru, dans le son et l'exécution : dans l'urgence, au milieu de quelques belles miches de pain, le potentiel était déjà perceptible. Le propos est sincère, convaincant, redoutable : tout ce qu'on est en droit d'exiger du style. C'est en Mai dernier qu'est sorti, aussi discrètement que de coutume, "Tyrannical Bloodlust", second longue-durée de la formation. Bénéficiant d'un tirage LP et CD, produits par Blood and Crescent, Gauntlet Ring prend les même et recommence. Mais en plus long, plus costaud, plus abouti encore !



Finalement, cette pochette aussi commune qu'efficace colle à merveille à ces 7 nouveaux titres : foudroyants ! Et le duo ne s'encombre pas de fioritures, montrant les crocs dès la première seconde de "Blood Red Tides". Un Black Metal mené tambour-battant, bourré d'instants de grâce et de lignes de guitare qui appellent le poing en l'air, rythmés tant par un batteur survolté (les roulements de "Silver in the Stars") que par ces samples de foudre épars - éclairs qui frappent toujours au même endroit, direct au cœur. D'accord, les esprits chagrins m'opposeront que ce qui se joue sur "Tyrannical Bloodlust" a déjà été entendu partout, n'est ni original, ni personnel; Qu'importe ! Gauntlet Ring joue avec les tripes, rend un hommage plus qu'appuyé aux légendes d'un genre tout entier. Libre aux chafouins de chouiner, sur moi, en tout cas, la séduction est totale.



L'urgence n'a pas disparu, au contraire. Le groupe est toujours aussi rageur. D'accord, ce n'est peut-être pas toujours carré, les pains sont assez fréquents, certaines rythmiques un peu flinguées... Mais ça vit. Loin du jeu au clic et des erreurs gommées, lissées en studio, des master tout propres et sans âme, Gauntlet Ring sonne comme un vieux de la vieille qui serait resté complètement étanche au progrès - et ça se ressent surtout dans ses compos ! Ce riffing emprunté aux vieux Darkthrone d'une part, cette science de la ligne qui tue, de la mélodie glaciale qui pétrifie; Ces rappels à la vieille scène Polonaise, Capriconus et Thor's Hammer en tête, perceptibles dans ce chant aboyé, ces clavier fantôme et autres parties mid-tempo qu'on croirait sorties de "Fidelity Shall Triumph' (flagrant sur le dernier titre, "Extermination"); Le très surprenant "The Temple of Onyx" et sa guitare claire, sans distorsion aucune, qui ne manquera pas de faire réagir les gourmets à qui le Blazebirth Hall manque cruellement... Difficile de faire abstraction de l'ombre de Judas Iscariot, qui hante chaque seconde de "Tyrannical Bloodlust", pour sa capacité à faire cohabiter le misérable et le sublime, la grandeur et la déchéance, le triomphe et la défaite... M'sieurs dames, je vous présente Gauntlet Ring : un vieux con aigri qui en a gros. Très, très gros.



Bref, les amateurs, les collectionneurs, les antiquaires du genre et autres diggers fous seraient bien inspirés de jeter une oreille plus qu'attentive à ce dernier-né des ricains. "Tyrannical Bloodlust" est une merveille de Black Metal enragé, taillé pour faire saigner, incarnant les canons même du genre : Noir, noble, et toujours à contre-courant.

2022 - Blood and Crescent Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : -

Black Metal - 2020 - Etats-Unis

tracklist 01. Blood Red Tides (02:33) 02. Azure And Crimson (05:17) 03. The Mystic Fire (04:22) 04. Sable Moonlight (03:49) 05. Silver In The Stars (06:06) 06. The Temple Of Onyx (03:19) 07. Extermination (08:31)

Durée : 33:57

line up Mercenary / Batterie, Basse

Taurus / Guitare, Voix, Clavier

parution 13 Mai 2022

thrashothèque 1 personne possède cet album

