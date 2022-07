Véhémence - Ordalies Chronique Ordalies

VÉHÉMENCE, m’a annoncé que son troisième album allait sortir en mars, je lui ai dit que j’étais content, enthousiaste, mais aussi surpris ! « Déjà une suite à l’excellent



Si certains découvrent VÉHÉMENCE avec cette chronique, je dois d’abord rappeler que le groupe a explosé avec ce fameux deuxième album. Les autres membres de Thrashocore avaient partagé mon engouement et l’ont choisi comme l’un des meilleurs albums de l’année 2019. Et ce qui expliquait qu’il avait fait une bien meilleure suite à HANTERNOZ et GRYLLE, qui reprenait le micro et multipliait par X l’efficacité des compositions. Certes, on constatait aussi l’apparition bienvenue et bénéfique d’autres « vrais » musiciens comme le batteur autrichien Thomas Leitner (WALLACHIA, IRDORATH…) ou le trompettiste français Lazareth, mais c’était bien le changement de voix qui changeait la donne.



Eh bien bonne nouvelle, c’est la même équipe qui nous revient sur Ordalies. C’est donc une suite logique et très réussie de Par le sang versé. Tulzcha aux guitares / claviers / flûtes, Hyvermor aux vocaux / chœurs, Leitner à la batterie. Et attention, il y a à nouveau de nombreux invités : un certain Leo à la basse, Raphaël au violoncelle, Geoffroy Dell’Aria de PAYDRETZ et LES BATARDS DU NORD à la flûte, Eirik Val de Rance à la vièle suédoise (Nyckelharpa pour les gens érudits) et Sparda de CREATURES et HANTERNOZ pour certains chœurs et à la vielle à roue. Bref, toute une troupe qui laissera deviner à ceux qui n’ont pas encore posé leurs oreilles sur la musique qu’il s’agit bien de musique folk. Et pour être plus précis : du black metal médiéval. Oui, oui, il suffisait effectivement de regarder la pochette pour s’en rendre compte. Elle aussi est tout à fait dans l’esprit du concept et ne trompe en rien du tout l’auditeur.



À condition d’être titillé par des thématiques médiévales, le nouveau venu sera nécessairement conquis par ces 8 nouvelles compositions qui contiennent deux instrumentaux. Cette heure de jeu correspond exactement à ce qu’il peut imaginer et attendre d’un black metal traitant du Moyen-Âge ! Il peut alors foncer découvrir VÉHÉMENCE, il trouvera là un représentant parfait de cette thématique et rien ne le rebutera dans ces pistes excellentes de bout en bout. Les paroles sont de plus en français et bien écrites, nous replongeant elles aussi dans ce passé lointain.



Les fans de l’album précédent ? Eh bien il y en a toujours qui auraient préféré que le nouvel album fasse ceci ou cela, ou qu’il surpasse ce qui était pourtant déjà parfait. Ils risquent alors d’être incertains après la première écoute tout siumplement parce qu’Ordalies n’est pas à des kilomètres au-dessus de l’album de 2019. Mais c’est certain, il y est au moins égal et ils devraient s’en rendre compte rapidement. Les morceaux sont tout aussi furieux et épiques, toujours aussi galopants et fiers, comme pour nous emmener à la conquête de nouvelles terres, de nouveaux honneurs... Il est bien difficile de ne pas se laisser entraîner dans ces ambiances déchaînées, d’autant que l’ordre des pistes est bien pensé avec un premier morceau qui fait tout de suite tout péter, au refrain entêtant, et un dernier qui sonne très « fin de périple », très « générique de fin ». C’est un délice, et si toutes les ordalies étaient comme celle-ci, j’aimerais bien en subir plus souvent ! Il faut rappeler ce que c’est ? C’est une épreuve physique infligée à un accusé pour déterminer de son sort et afin de décider le cas échéant de la peine divine qui l’attend. En janvier 2022, quand Tulzcha, leader du groupe, m’a annoncé que son troisième album allait sortir en mars, je lui ai dit que j’étais content, enthousiaste, mais aussi surpris ! « Déjà une suite à l’excellent Par le sang versé ? » demandais-je alors innocemment. Ce fut alors à son tour de s’étonner, car comme il me le rappela : « Ça fait trois ans déjà qu’il est sorti celui-là ! ». Non ? Trois ans… Déjà ? Je me suis demandé pourquoi j’avais l’impression que c’était beaucoup moins, et je trouvais deux possibilités. L’âge d’abord. Plus on est vieux, et plus le temps passe vite… Oui, ça pouvait être ça... Mais comme je n’avais pas nécessairement envie de l’admettre, une autre explication probable me venait à l’esprit : j’avais continué à écouter le deuxième album longtemps après sa sortie, il m’accompagnait encore jusqu’à récemment, me donnant l’impression qu’il était plus jeune que ce que je pensais. Oui, c’était mieux ça comme possibilité, je la digérais mieux que la première !Si certains découvrentavec cette chronique, je dois d’abord rappeler que le groupe a explosé avec ce fameux deuxième album. Les autres membres de Thrashocore avaient partagé mon engouement et l’ont choisi comme l’un des meilleurs albums de l’année 2019. Et ce qui expliquait qu’il avait fait une bien meilleure suite à Assiégé tenait en une simple et courte raison : le changement de chanteur. C’est le fameux Hyvermor, gérant du label Antiq Records et membre deet, qui reprenait le micro et multipliait par X l’efficacité des compositions. Certes, on constatait aussi l’apparition bienvenue et bénéfique d’autres « vrais » musiciens comme le batteur autrichien Thomas Leitner (…) ou le trompettiste français Lazareth, mais c’était bien le changement de voix qui changeait la donne.Eh bien bonne nouvelle, c’est la même équipe qui nous revient sur. C’est donc une suite logique et très réussie de Par le sang versé. Tulzcha aux guitares / claviers / flûtes, Hyvermor aux vocaux / chœurs, Leitner à la batterie. Et attention, il y a à nouveau de nombreux invités : un certain Leo à la basse, Raphaël au violoncelle, Geoffroy Dell’Aria deetà la flûte, Eirik Val de Rance à la vièle suédoise (Nyckelharpa pour les gens érudits) et Sparda deetpour certains chœurs et à la vielle à roue. Bref, toute une troupe qui laissera deviner à ceux qui n’ont pas encore posé leurs oreilles sur la musique qu’il s’agit bien de musique folk. Et pour être plus précis : du black metal médiéval. Oui, oui, il suffisait effectivement de regarder la pochette pour s’en rendre compte. Elle aussi est tout à fait dans l’esprit du concept et ne trompe en rien du tout l’auditeur.À condition d’être titillé par des thématiques médiévales, le nouveau venu sera nécessairement conquis par ces 8 nouvelles compositions qui contiennent deux instrumentaux. Cette heure de jeu correspond exactement à ce qu’il peut imaginer et attendre d’un black metal traitant du Moyen-Âge ! Il peut alors foncer découvrir, il trouvera là un représentant parfait de cette thématique et rien ne le rebutera dans ces pistes excellentes de bout en bout. Les paroles sont de plus en français et bien écrites, nous replongeant elles aussi dans ce passé lointain.Les fans de l’album précédent ? Eh bien il y en a toujours qui auraient préféré que le nouvel album fasse ceci ou cela, ou qu’il surpasse ce qui était pourtant déjà parfait. Ils risquent alors d’être incertains après la première écoute tout siumplement parce qu’n’est pas à des kilomètres au-dessus de l’album de 2019. Mais c’est certain, il y est au moins égal et ils devraient s’en rendre compte rapidement. Les morceaux sont tout aussi furieux et épiques, toujours aussi galopants et fiers, comme pour nous emmener à la conquête de nouvelles terres, de nouveaux honneurs... Il est bien difficile de ne pas se laisser entraîner dans ces ambiances déchaînées, d’autant que l’ordre des pistes est bien pensé avec un premier morceau qui fait tout de suite tout péter, au refrain entêtant, et un dernier qui sonne très « fin de périple », très « générique de fin ». C’est un délice, et si toutes les ordalies étaient comme celle-ci, j’aimerais bien en subir plus souvent ! Il faut rappeler ce que c’est ? C’est une épreuve physique infligée à un accusé pour déterminer de son sort et afin de décider le cas échéant de la peine divine qui l’attend.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Antiq Records Black Metal Médiéval notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Véhémence

Black Metal Médiéval - France

tracklist 01. De feu et d'acier 02. Notre royaume... en cendres 03. La danse des pluies 04. Au blason brûlé 05. La divine sorcellerie 06. Quand l'hiver viendra 07. Un contre mille 08. Par le glaive

Durée : 59:41

parution 8 Mars 2022

voir aussi Véhémence

Assiégé

2015 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum Véhémence

Par le sang versé

2019 - Antiq Records

Essayez aussi Equilibrium

Turis Fratyr

2005 - Black Attakk Ungfell

Tôtbringære

2017 - Graceless Recordings Darkenhöld

Castellum (Rééd.)

2014 - Les Acteurs de l'Ombre Mystras

Empires Vanquished and Dismantled

2021 - I, Voidhanger Records Mystras

Castles Conquered and Reclaimed

2020 - I, Voidhanger Records