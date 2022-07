Umbra Conscientia - Nigredine Mundi Chronique Nigredine Mundi

UMBRA CONSCIENTIA et les bien plus reconnus ASCENSION, KROLOK, CULT OF FIRE, SLAGMAUR ou encore SLAEGT ? « Leur qualité ? » essaies-tu plein d’assurance ! Eh bien non, mais bien essayé. En fait c’est la Slovaquie. Ou plutôt un Slovaque : Dávid Glomba... Pourquoi ? Parce que tous ces groupes ont fait appel à lui un jour ou l’autre pour le visuel d’un de leurs albums.























Le bonhomme est donc assez reconnu, et j’avoue que son talent ne me laisse pas insensible. Son travail sur le deuxième essai de l’entité costaricaine vient en plus une nouvelle bien attirer l’œil. Ce visuel de Nigredine Mundi marque bien l’esprit et il donne envie d’en apprécier les moindres détails. Par contre, difficile de dire qu’il est fidèle à la musique et aux ambiances qui se dégagent de la musique. Les 5 compositions du groupe sont effectivement bien plus noires et bien plus crasseuses encore que cette image. Elles proposent une plongée profonde dans les Ténèbres de Satan et rappellent bien à quel point le black metal est fait pour instaurer la haine et le malaise. UMBRA CONSCIENTIA est vraiment doué pour faire perdurer la tradition et tous les amateurs du style applaudiront ce beau suppot ! Surtout qu’il touche aussi bien au trve qu’à l’orthodoxe extrême ainsi qu’au BM destructuré chaotique.



