Primitive Man - Insurmountable Chronique Insurmountable (EP)





Sans doute un tabac chez les innocents (ou ceux ayant peu de mémoire). Un calvaire pour les autres. J’imagine qu’on connaît tous ce genre de type, rencontré souvent en soirée. Parfois c’est un ami, parfois – pire – c’est nous. Celui qui a sa blague favorite qu’il raconte à chaque instant de creux, sûr de son effet. Généralement, elle marche bien sur les nouveaux venus mais devient un supplice pour ceux l’ayant entendue plusieurs fois. On attend alors la chute comme une délivrance, riant parfois nerveusement devant ce que le « comique » pense être des trouvailles… ennuyé, prêt à entamer une nouvelle conversation avec d’autres dès l’entente des premiers mots fatidiques : « Dites moi si vous la connaissez ! ».Primitive Man aura tout de même réussi à me faire tenir le temps de son premier morceau, particulièrement boueux et terne, renvoyant à ce que j’ai pu percevoir d’Abandon dans ses prometteurs débuts . Pour le reste, la blague est définitivement éculée : morceau noise, longueurs cherchant à créer un climat mais devenant rapidement pénibles quand on sait d’avance l’absence de concrétisation qu’elles préparent… En plus, il avait affiché faire plus court que Immersion et voilà que cet EP est plus long ! Las, je me retrouve à patienter, attendant la fin, trouver quelques bonnes idées dans ses sketchs où l’on décèle des bouts de choses vues ailleurs (aller, y a bien quelques accords reconnaissables dans cette reprise de Smashing Pumpkins). Esbroufe ! Monsieur agrémente sa trame principale mais raconte toujours la même vanne : celle du papier qui a peur de se mouiller parce qu’il n’a « pas pied » (et qui alors s’enlise, inexorablement).Sans doute un tabac chez les innocents (ou ceux ayant peu de mémoire). Un calvaire pour les autres.

