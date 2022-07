Khold - Svartsyn Chronique Svartsyn

KHOLD un jour, KHOLD toujours ! ». Cela fait plus de 20 ans maintenant que le premier album de ces Norvégiens est sorti, et rien n’a changé. Il n’y a finalement que le temps entre deux sorties qui s’est espacé de plus en plus. Quatre albums entre 2001 et 2005, trois ans d’attente pour le 5ème, 6 ans de plus pour le 6ème, et carrément 8 ans pour le 7ème, ce Svartsyn qui nous intéresse aujourd’hui. Mais à part l’attente de plus en plus longue, tout le reste est éternellement similaire. Et finalement, tant mieux puisque c’est une formation qui a une très forte identité et qui se reconnaît immédiatement. En écoutant un de ses morceaux, n’importe lequel, on sait tout de suite qu’on écoute KHOLD. Par contre on ne saurait pas dire de quel album il s’agit. « C’est KHOLD ! »



Le line-up est d’ailleurs très stable. Hormis le bassiste Crowbel qui n’est présent que depuis 2013, les autres membres sont là depuis le début, depuis 2000 : Gard aux guitares et vocaux, Rinn aux guitares et Sarke à la batterie. Le visuel aussi est toujours resté fidèle au même concept, mettant en scène la tête blanche et bien lisse de Gard, bas du visage dissimulé. C’est beau quand même de ne pas trahir cette ligne de conduite. Sauf que cette fois-ci, le bas du visage n’est pas caché par un quelconque tissu, mais juste par un jeu de lumière particulièrement graphique. Beau résultat sur lequel a d’ailleurs travaillé Terje Johnsen, artiste qui avait déjà apposé sa patte aux albums Hundre år gammal.



Et si les équipes sont les mêmes, les compositions n’ont pas changé non plus. C’est à nouveau 10 compositions totalement KHOLD qui défilent pendant 40 minutes. Les ambiances sont comme d’habitude très lourdes, avec un black metal pesant et lourd à défaut d’être survitaminé. Le groupe a toujours joué « raisonnablement vite »... Il ne fait pas partie des plus bourrins et pourtant il donne l’impression de tout écraser, de tout démollir, de tout réduire en miettes minuscules. Un peu à la manière de SATYRICON période Rebel Extravaganza. Même le timbre grave des vocaux martèle sans pitié et n’essaie pas de varier. Inutile puisque ça fonctionne ainsi.



2022 - Soulseller Records Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 8.67/10

plus d'infos sur Khold

Black Metal - 2000 - Norvège

nouveaute A paraître le 24 Juin 2022

écoutez I demonens bok

tracklist 01. Apostel 02. Ødslet blod 03. Evig 04. Skarpretter 05. Helligdom av døde 06. Manngard 07. Dystopi 08. I demonens bok 09. Villvandre 10. Bryt i udåd ut

Durée : 40:13

